برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

وصف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني تهديدات الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد شركات ألمانية بأنها "أساليب المافيا".

وقال كلاوس إرنست المنتمي لحزب اليسار المعارض لوكالة الأنباء الألمانية إن الضغط الذي jjتم ممارسته على الشركات المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" يذكره بـ "مضرب الحماية".

وأضاف أن الأمريكيين يتصرفون تحت شعار "إذا لم تقبلوا (حمايتنا)، فسنهدد شركات أوربية بالتدمير الاقتصادي".

كما أشار إلى أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هو تصدير مزيد من غازها السائل إلى أوربا، وقال "إذا لم تتخل الولايات المتحدة الأمريكية عن أساليب المافيا هذه، ستضطر أوربا لاتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم عقابية على الغاز الأمريكي أو فرض عقوبات على الأشخاص الذين يبرعون بصفة خاصة في ابتزاز حماية الأموال".

يذكر أن مسؤولا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية قال لوكالة الأنباء الألمانية من قبل إنه ستتم زيادة الضغط مرة أخرى على الشركات الأوربية المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2″، موضحا أنه تم تحديد هوية عدد من الشركات والأشخاص الذين تهددهم أولى الإجراءات العقابية، وفقا لقانون العقوبات ضد خط الأنابيب.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات واطلاعهم على العقوبات التي تهددهم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض خط أنابيب الغاز الذي أوشك بناؤه على الاكتمال بين روسيا وألمانيا بحجة أن أوربا ستصير تابعة لموسكو بقوة من خلال هذا الخط. ولكن مؤيدي خط أنابيب الغاز، مثل إرنست، يرون أن الأمريكيين يرغبون فقط في تحسين فرص بيع غازهم السائل.