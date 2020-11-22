البث الحي
اقتصاد|الولايات المتحدة

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)
ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)
22/11/2020

وصف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني تهديدات الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد شركات ألمانية بأنها "أساليب المافيا".

وقال كلاوس إرنست المنتمي لحزب اليسار المعارض لوكالة الأنباء الألمانية إن الضغط الذي jjتم ممارسته على الشركات المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" يذكره بـ "مضرب الحماية".

وأضاف أن الأمريكيين يتصرفون تحت شعار "إذا لم تقبلوا (حمايتنا)، فسنهدد شركات أوربية بالتدمير الاقتصادي".

كما أشار إلى أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هو تصدير مزيد من غازها السائل إلى أوربا، وقال "إذا لم تتخل الولايات المتحدة الأمريكية عن أساليب المافيا هذه، ستضطر أوربا لاتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم عقابية على الغاز الأمريكي أو فرض عقوبات على الأشخاص الذين يبرعون بصفة خاصة في ابتزاز حماية الأموال".

يذكر أن مسؤولا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية قال لوكالة الأنباء الألمانية من قبل إنه ستتم زيادة الضغط مرة أخرى على الشركات الأوربية المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2″، موضحا أنه تم تحديد هوية عدد من الشركات والأشخاص الذين تهددهم أولى الإجراءات العقابية، وفقا لقانون العقوبات ضد خط الأنابيب.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات واطلاعهم على العقوبات التي تهددهم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض خط أنابيب الغاز الذي أوشك بناؤه على الاكتمال بين روسيا وألمانيا بحجة أن أوربا ستصير تابعة لموسكو بقوة من خلال هذا الخط. ولكن مؤيدي خط أنابيب الغاز، مثل إرنست، يرون أن الأمريكيين يرغبون فقط في تحسين فرص بيع غازهم السائل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)