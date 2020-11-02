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اقتصاد|تركيا

الصادرات التركية تسجل أعلى معدل شهري خلال أكتوبر

وزيرة التجارة التركية: تركيا تتقدم بخطى قوية نحو أهدافها من خلال تسجيل أرقام قياسية تاريخية وجديدة
وزيرة التجارة التركية: تركيا تتقدم بخطى قوية نحو أهدافها من خلال تسجيل أرقام قياسية تاريخية وجديدة
2/11/2020

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا يعتبر أعلى معدل تم تسجيله على المستوى الشهري.

وأفادت بكجان في تصريح للصحفيين، الإثنين، أن تركيا ما زالت محافظة على قدرتها التصديرية، وتتقدم بخطى قوية نحو أهدافها، من خلال تسجيل أرقام قياسية تاريخية وجديدة.

وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية بلغ خلال أكتوبر 37 مليارا و62 مليون دولار، وأن معدل الصادرات إلى الواردات سجل أعلى رقم لعام 2020 بنسبة 87.9 بالمائة.

وأضافت "بلغت وارداتنا خلال أكتوبر 19 مليارا و729 مليون دولار، بزيادة 8.5 في المائة، وشكلت المواد الخام والسلع الاستثمارية 87.8 في المائة من الواردات".

وأشارت بكجان إلى أن الصادرات التركية خلال أكتوبر يؤكد أن تركيا ستتجاوز مرحلة وباء كورونا بأقل الخسائر، وستكون من بين الدول الأسرع في التعافي.

وكان ناشطون ومسؤولون رسميون في السعودية أطلقوا حملة لمقاطعة تركيا ومنتجاتها، وسرعان ما جوبهت بحملة مضادة داعمة في منصات عربية أخرى، ليتصدر وسما "حملة شعبية لمقاطعة تركيا"، و"الحملة الشعبية لدعم تركيا" الترند بعدة دول عربية.

واستنكر داعمو هذا التوجه ما سموها "الحرب ضد بلد مسلم وقف إلى جانب قضايا الأمة"، معتبرين حملة المقاطعة مجرد محاولة فاشلة من جهات تطمح لإسقاط وإضعاف النظام التركي.

ويقول خبراء اقتصاد ومحللون سياسيون إن حملة مقاطعة المنتجات التركية تحركها أياد رسمية بهدف إلحاق أضرار تجارية ومالية بالشركات والمصانع التركية، التي تحظى منتجاتها بثقة المستهلكين في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية.

وتجاوزت صادرات تركيا إلى الدول العربية حاجز 30 مليار دولار عام 2019، من أصل 180.5 مليار دولار، هي إجمالي حجم الصادرات التركية، وفق تصريحات وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، مطلع العام الجاري.

المصدر : وكالات
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