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اقتصاد

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)
فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)
17/11/2020

وفي تغريدة عبر تويتر قال دونماز "كنا قد أكملنا العام الماضي مشروع (تاناب) خط أنابيب الغاز العابر للأناضول، في زمن قياسي، لنقل الغازمن أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا".

وأضاف أنه "بعد إكمال مشروع تاناب، ومع تشغيل خط تاب، تم إكمال إحدى الحلقات المهمة لأمن إمدادات الطاقة الأوربية".

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً ويتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي.

وفي17 من مارس/آذار 2015، دشّن كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الأذري إلهام علييف، والجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، رسمياً مشروع بناء خط أنابيب لضخ الغاز من حقل "شاه دينيز2" الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوربي من خلال خط "تاب" العابر للبحر الأدرياتيكي.

ومن المقرر أن ينقل خط "تاناب" نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويخصص 6 مليارات منها؛ لتلبية احتياجات تركيا، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوربا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب".

وتبلغ تكلفة مشروع "تاناب" قرابة 7 مليارات دولار، وبدأ ضخ الغاز من أذربيجان عبر أنابيبه إلى تركيا نهاية يونيو/ حزيران 2018.

المصدر : الأناضول

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