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اقتصاد

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية
قناة السويس المصرية
11/11/2020

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، في بيان صحفي، إن الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من قناة السويس هو تقديم "كافة التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية للتوقف في الموانئ المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط".

وتسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، التي فرضت في مارس/ آذار، في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن تقرر في مايو/ أيار السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25 في المئة ثم زيادتها إلى 50 في المئة، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو/ تموز الماضي.

المصدر : رويترز
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