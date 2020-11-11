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اقتصاد|تركيا

ارتفاع ملحوظ لليرة التركية أمام الدولار بعد تصريحات أردوغان

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
11/11/2020

وتراجع سعر صرف الدولار إلى 7.8747 ليرات تركية (حتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش).

وسجل الدولار واليورو أرقاما قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل الأول عند حدود 8.5 ليرات، في حين ارتفع اليورو إلى 9.99 ليرات.

وعاد سعر الليرة التركية إلى الارتفاع أمام الدولار عقب تغيير رئيس البنك المركزي، واستقالة وزير الخزانة والمالية التركي، كما ارتفع بشكل ملحوظ الأربعاء عقب تصريحات أردوغان، حيث وصل إلى 7.8747 ليرات.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس التركي إن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي: استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأعلن أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكا منها بأن الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.

وأضاف: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة في المئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.

وأشار إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا بمقدار 50 نقطة أساس لتبلغ 478.

المصدر : الأناضول
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