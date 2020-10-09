أمريكا تفرض رسوما على واردات الألومنيوم من 18 دولة.. ما هي؟

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن قيمة الواردات التي يشملها القرار تبلغ 1.96 مليار دولار.

وأضاف الوزير في تصريحات لشبكة فوكس الأمريكية، أن القرار فرض بعد أن "تبين أن هذه السلع تشهد حالة من الإغراق".

وأوضح روس أنه سيتم فرض الرسوم بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، مشيرا إلى أن الدول التي ستتأثر بالقرار أيضا هي البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وقال روس إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 في المئة إلى 132 في المئة وتليها البحرين.

وذكر الوزير أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير/ شباط 2021.

وأضاف أن الصين ليست على القائمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوما على منتجات ألومنيوم من بكين، مما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.

وقال إن ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من منتجات محددة في ظل الجائحة، مثل مركبات وقوارب الرحلات، أدى إلى زيادة أهمية تسعير لفائف الألومنيوم.