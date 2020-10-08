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اقتصاد|تركيا

الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد

الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي
الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي
8/10/2020

جاء التراجع بفعل تضرر المعنويات بسبب  مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوربي.

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار صباح اليوم الخميس، لتصل أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناغورني كاراباخ توترا.

وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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