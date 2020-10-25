هكذا يمكنك شراء عقار في تركيا من دون الحاجة إلى السفر

وقالت وكالة الأناضول التركية إنه مع تنامي الإقبال على امتلاك العقارات في تركيا، في الأعوام الأخيرة، أطلقت وزارة البيئة والتخطيط العمراني، مشروعا لافتتاح ممثليات للتسجيل العقاري، ضمن القنصليات التركية في عدد من الدول.

وقررت الوزارة افتتاح 12 ممثلية في 10 دول بينها: أذربيجان وفرنسا وبلجيكا ودول عربية، تتيح للمغتربين الأتراك والأجانب القيام بعمليات بيع وشراء عقارات دون الحاجة للقدوم إلى تركيا، حسبما ذكر مراسل الأناضول نقلا عن مصادر في الوزارة.

وتمت أول عملية بيع في الخارج بهذه الطريقة، في 22 من أبريل/نيسان المنصرم، في القنصلية العامة ببرلين، وتمت الصفقة بين مغترب تركي ببرلين ومواطن في ولاية قونية.

كما جرت عمليات بيع وشراء لعقارات في تركيا، بين مواطنين أجانب في الخارج من عدة دول.

وبحسب الوكالة قام مواطنان بريطانيان مؤخرا ببيع عقار يمتلكانه في قضاء قاش حيث يعيشان بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى مواطن بريطاني آخر، من خلال ممثلية التسجيل العقاري في القنصلية العامة ببرلين.

وتعد هذه أول صفقة بيع لعقار في تركيا، تجري بين طرفين أجنبيين، أحدهما مقيم في تركيا، والآخر في الخارج من دون الحاجة لوجود الطرفين معا في تركيا خلال البيع.

نمو مشتريات الأجانب

وشهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، نمواً متواصلاً طيلة الأشهر الـ 5 الأخيرة، لتعود إلى مستواها الذي كانت عليه قبل وباء كورونا.

وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب خلال شهر مارس/آذار الماضي، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واعتباراً من مايو/أيار 2020، شهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، نمواً متواصلاً، إلى أن سجلت في سبتمبر/أيلول الماضي رقماً قياسياً على مستوى العام.

وتم بيع 5 آلاف و269 عقاراً للأجانب، في سبتمبر/أيلول الماضي لوحده، محققاً زيادة بنسبة 26.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 35.3% مقارنة بالشهر الذي قبله.

وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني – سبتمبر/أيلول 2020، اشترى الأجانب 26 ألفاً و165 عقاراً في تركيا، وسط توقعات بتجاوز هذا الرقم عتبة الـ 40 ألفا، بحلول نهاية العام الحالي.

وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع، حيث سجلت بيع ألفين و370 عقارا للأجانب، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي العقارات المباعة للأجانب فيها، 11 ألفاً و966، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2020.

وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية، بألف و18 عقارا، ثم أنقرة في المرتبة الثالثة بـ 347.

وفيما يخص جنسيات الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال سبتمبر/أيلول 2020، تصدر الإيرانيون القائمة بـ908 عقارات، تلاهم العراقيون بـ826 ثم الروس بـ448.