هل يتأثر الاقتصاد الفرنسي بحملات المقاطعة العربية؟

وبعد اتخاذ العديد من الجهات والجمعيات في الدول العربية قرارات بمقاطعة المنتجات الفرنسية نلقي الضوء على حجم التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية كل عل حدة.

ووفقا لمرصد التحليل الاقتصادي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية عام 2018 نحو 65 مليار دولار

وقد بلغت صادرات فرنسا عام 2018 نحو 563 مليار دولار.

دول المغرب العربي

المغرب

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والمغرب عام 2018 نحو 12.01 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للمغرب 5.05 مليار دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من المغرب 6.94 مليار دولار.

وجاء على رأس صادرات فرنسا للمغرب أجزاء الطائرات بنسبة 5.3%، والسيارات بنسبة 3.8%، وتوربينات الغاز بنسبة 3.8%، وأجهزة حماية الجهد المنخفض بنسبة 3.5% من إجمالي صادرات فرنسا للمغرب.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من المغرب السيارات بنسبة 24.1%، والأسلاك المعزولة بنسبة 15.5%، وأجزاء طائرات بنسبة 7.15%، والطماطم بنسبة 6.37% من إجمالي الواردات الفرنسية من المغرب.

تجربة: المغرب لوحده جعل فرنسا ترتعد بعد مقاطعة منتوجات دانون سنة 2018 فما بالك بمقاطعة جميع الشعوب العربية والإسلامية ل المنتجات الفرنسيه 💪#ماكرون_يسيء_للنبي #مقاطعة_البضائع_الفرنسية pic.twitter.com/gcWcdpcbO3 — Driss Lino (@driss_lino) October 23, 2020

الجزائر

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والجزائر عام 2018 نحو 10.6 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للجزائر 6.04 مليار دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من الجزائر 4.56 مليار دولار.

وجاء على رأس صادرات فرنسا للجزائر القمح بنسبة 19.9%، والأدوية 8.5%، والسيارات 5.3% من إجمالي صادرات فرنسا للجزائر.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من الجزائر البترول الخام بنسبة 58%، والغاز الطبيعي بنسبة 29% من إجمالي الواردات الفرنسية من الجزائر.

تونس

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وتونس عام 2018 نحو 8.26 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لتونس 3.64 مليار دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من تونس 4.62 مليار دولار.

ويأتي على رأس صادرات فرنسا لتونس أجهزة حماية الجهد المنخفض بنسبة 4.7%، والألياف المطاطية بنسبة4.1%، والأسلاك المعزولة بنسبة 3.7% والأدوية بنسبة 3.7% من إجمالي صادرات فرنسا لتونس.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من تونس الأسلاك المعزولة بنسبة 11.7%، وأجهزة الحماية بنسبة 3.57%، ومستلزمات ملابس بنسبة 6.7% من إجمالي الواردات الفرنسية من تونس.

ليبيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وليبيا عام 2018 نحو 2.71 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لليبيا 226 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من ليبيا 2.48 مليار دولار.

وجاء على رأس صادرات فرنسا لليبيا مشتقات الدم والتحصينات 18.6%، الأدوية 13.2%، السكر الخام 7.8%، شراب شعير مركز 7.6%، من إجمالي صادرات فرنسا لليبيا.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من ليبيا البترول الخام بنسبة 93.2% من إجمالي الواردات الفرنسية من ليبيا.

موريتانيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وموريتانيا عام 2018 نحو 246 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لموريتانيا 200 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من موريتانيا 46 مليون دولار.

وجاء على رأس صادرات فرنسا لموريتانيا الأدوية 13.3%، والقمح بنسبة 12.1%، شراب شعير مركز 4.4%من إجمالي صادرات فرنسا لموريتانيا.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من موريتانيا خام الحديد بنسبة 42.5%، وزيت السمك بنسبة 28.2% من إجمالي الواردات الفرنسية من موريتانيا.

دول الخليج

الكويت

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والكويت عام 2018 نحو 1.2 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للكويت 692 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من الكويت 490 مليون دولار.

جاء على رأس صادرات فرنسا للكويت الطائرات بنسبة 18.3%، والأدوية بنسبة 5.1%، والعطور بنسبة 4.3% من إجمالي الصادرات الفرنسية للكويت.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من الكويت المشتقات البترولية بنسبة 68.3% والبترول الخام بنسبة 23.9%من إجمالي الواردات الفرنسية من الكويت.

قطر

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وقطر عام 2018 نحو 4.14 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لقطر 3.61 مليار دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من قطر 528 مليون دولار.

جاء على رأس صادرات فرنسا لقطر طائرات ومعدات فضاء بنسبة 75.1% من إجمالي صادرات فرنسا لقطر.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من قطر الغاز الطبيعي بنسبة 57%، المشتقات البترولية بنسبة 27.7% من إجمالي الواردات الفرنسية من قطر.

أسواق الميرة في قطر والبالغ عددها 52 فرعا ترفع المنتجات الفرنسية من الارفف وتقاطع منتجاتها ، كفو كفو 👍🏻🇶🇦#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/YnBDp2OZRN — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) October 24, 2020

الإمارات

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة عام 2018 نحو 5.5 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للإمارات 4.01 مليار دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من الإمارات 1.49 مليار دولار.

جاء على رأس صادرات فرنسا للإمارات العطور بنسبة 6.31%، وأدوات التجميل 5.4%، والأدوية 4.1%، والخمور 3.2%، والمجوهرات 3% من إجمالي صادرات فرنسا للإمارات.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من الإمارات المشتقات البترولية بنسبة 72.7%، والألمنيوم الخام بنسبة 6.9% من إجمالي الواردات الفرنسية من الإمارات.

السعودية

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والسعودية عام 2018 نحو 11.5 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للسعودية 4.3 مليار دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من السعودية 7.21 مليار دولار.

جاء على رأس صادرات فرنسا للسعودية الطائرات بنسبة 19.2%، والأدوية بنسبة 7.1%، والشعير بنسبة 5.2% والعطور بنسبة 2.3% من إجمالي صادرات فرنسا للسعودية.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من السعودية البترول الخام بنسبة 50.5%، والمشتقات البترولية بنسبة 42.7% من إجمالي الواردات الفرنسية من السعودية.

سلطنة عمان

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وعام 2018 نحو 526 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لعمان 409 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من عمان 117 مليون دولار.

جاء على رأس صادرات فرنسا لعمان المشتقات البترولية بنسبة 20.3%، والطائرات بنسبة 15.1%، وتوربينات الغاز بنسبة 5.8% من إجمالي صادرات فرنسا لعمان.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من عمان المشتقات البترولية بنسبة 53.3% من إجمالي الواردات الفرنسية من عمان.

البحرين

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وعام 2018 نحو 664 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للبحرين 519 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من البحرين 145 مليون دولار.

ويأتي على رأس صادرات فرنسا للبحرين تربينات الغاز بنسبة 25.6%، والطائرات 16.2%، والرافعات بنسبة 6.9% من إجمالي الصادرات الفرنسية للبحرين.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من البحرين المشتقات البترولية بنسبة 64.7%، وشرائح الألمونيوم بنسبة 10.9%، والألياف الزجاجية بنسبة 7.7% من إجمالي الواردات الفرنسية من البحرين.

باقي الدول العربية

مصر

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا ومصر عام 2018 نحو 2.82 مليار دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لمصر 1.86 مليار دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من مصر 958 مليون دولار.

وجاء على رأس صادرات فرنسا لمصر الأدوية 9.1%، مستلزمات البث والبرامج 5.9%، السيارات 4.55، السكر الخام بنسبة 3.5% من إجمالي صادرات فرنسا لمصر.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من مصر الأسمدة النيتروجينية بنسبة 13.2%، والكحول الإيثيلي بنسبة 12.8%، والمشتقات البترولية بنسبة 12% من إجمالي الواردات الفرنسية من مصر.

لبنان

بلغت الصادرات الفرنسية للبنان 874 مليون دولار عام 2018.

جاء على رأس صادرات فرنسا للبنان الأدوية بنسبة 11.8%، والمشتقات البترولية بنسبة 6.7%، والطائرات بنسبة 6.3%، والعطور بنسبة 3.7% من إجمالي صادرات فرنسا للبنان.

الأردن

بلغت الصادرات الفرنسية للأردن 403 مليون دولار عام 2018

وجاء على رأس صادرات فرنسا للأردن الغاز بنسبة 25.2%، والشعير بنسبة 8.3%، والأدوية بنسبة 5.65 من إجمالي الصادرات الفرنسية للأردن.

العراق

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والعراق عام 2018 نحو 855 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للعراق 343 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من العراق 512 مليون دولار.

جاءعلى رأس صادرات فرنسا للعراق مشتقات الدم والتحصينات 29.8%، والأدوية بنسبة 5.6%، ومستلزمات البث والبرامج بنسبة 4% من إجمالي صادرات فرنسا للعراق.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من العراق البترول الخام بنسبة 99.9% من إجمالي الواردات الفرنسية من العراق.

بعد وصول وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية للأعلى تداولًا على تويتر.. هل ستستجيب لهذه الدعوة؟ pic.twitter.com/geJz4GH2sD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 24, 2020

سوريا

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وسوريا عام 2018 نحو دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لسوريا 93.8 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من سوريا دولار.

وجاء على رأس الصادرات الفرنسية لسوريا السكر الخام بنسبة 49.5%، وخلطات عطور بنسبة 8.1%، ومشتقات دم وتحصينات بنسبة 7% من إجمالي الصادرات الفرنسية لسوريا.

اليمن

بلغت الصادرات الفرنسية لليمن 54.4 مليون دولار عام 2018

فلسطين

بلغت الصادرات الفرنسية لفلسطين 69.3 مليون دولار، عام 2018

وجاء على رأس الصادرات الفرنسية لفلسطين السكر الخام بنسبة 19.6%،و محضرات الطعام 10.2%، والسيارات 11.9%، والهواتف 10.2%، من إجمالي صادرات فرنسا لفلسطين.

جيبوتي

بلغ حجم الصادرات الفرنسية لجيبوتي 80.5 مليون دولار عام 2018، وجاء على رأس الصادرات الفرنسية لجيبوتي الأدوية بنسبة 14% من إجمالي الصادرات الفرنسية لجيبوتي

السودان

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والسودان عام 2018 نحو 147 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للسودان 91.4 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من السودان 55.5 مليون دولار.

وجاء على رأس صادرات فرنسا للسودان الأدوية 15.1%، والمبيدات الحشرية 9.7%، ومشتقات الدم والتحصينات 7.9%من إجمالي صادرات فرنسا للسودان.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من السودان الصمغ العربي بنسبة 97.3% من إجمالي الواردات الفرنسية من السودان.

جزر القمر

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وجزر القمر عام 2018 نحو 56.8 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية لجزر القمر 33.4 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من جزر القمر 23.4 مليون دولار.

وجاء على رأس صادرات فرنسا لجزر القمر السيارات بنسبة 9.1%، والأدوية بنسبة 8.5% من إجمالي صادرات فرنسا لجزر القمر

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من جزر القمر الزيوت الخام بنسبة 85.7%، والفانيليا بنسبة 13.8% من إجمالي الواردات الفرنسية من جزر القمر.

الصومال

بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والصومال عام 2018 نحو 27.1 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الفرنسية للصومال 18.9 مليون دولار، وبلغت الواردات الفرنسية من الصومال 8.21 مليون دولار.

جاء على رأس الصادرات الفرنسية للصومال محضرات طعام بنسبة 60.6%، ومستلزمات أجهزة بث وبرامج بنسبة 14.3%، ومركز شراب الشعير بنسبة 9.2%، من إجمالي صادرات فرمسا للصومال.

في حين جاء على رأس واردات فرنسا من الصومال الصمغ العربي بنسبة 89.2% من إجمالي الواردات الفرنسية من الصومال.