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أرمينيا هددت باستهدافه.. رئيس أذربيجان يعلن اكتمال مشروع خط "تاب" لنقل الغاز لأوربا

علييف: الافتتاح الرسمي للمشروع سيتم في غضون أسابيع قليلة
علييف: الافتتاح الرسمي للمشروع سيتم في غضون أسابيع قليلة
23/10/2020

وأوضح علييف في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، أن الافتتاح الرسمي للمشروع سيتم في غضون أسابيع قليلة، مضيفا "تم الانتهاء من خط الأنابيب التاريخي لنقل الغاز من باكو إلى أوربا".

وأضاف أن خطوط الأنابيب محمية باستمرار، وأن العديد من الدول والمؤسسات استثمرت مليارات الدولارات في هذا المشروع.

وأشار أن أرمينيا هددت باستهداف أنابيب الغاز في أذربيجان، مؤكدا أنه في حال تم اتخاذ خطوة من هذا القبيل فإنه سيتم معاقبتها على فعلها.

وحول سؤال عن رد فعل الدول المشاركة في المشروع في حال مهاجمة أرمينيا خطوط الغاز أجاب قائلا "إذا أرادت أرمينيا مهاجمة الأنابيب فعليها التفكير مرتين".

وذكر أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا سيعقدان اجتماعات في الولايات المتحدة، مبينا أن محادثات مشابهة جرت سابقا إلا أن امكانية التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة منخفضة جدا مع الحكومة الحالية لأرمينيا.

وأكد علييف أن تركيا تلعب دورا مهما في القوقاز والعالم، مشيرا أن "هذه حقيقة تسعدنا لأن تركيا بلد شقيق وأقرب حليف لنا".

ولفت أنه ينبغي أن يكون لتركيا دور في ضمان الاستقرار في منطقة القوقاز لأن لديها حدود مع ثلاث دول، مضيفا أن أذربيجان تؤيد بقوة الدور الفعال لتركيا في المنطقة.

وفي17 مارس/آذار 2015، دشّن كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الأذري إلهام علييف، والجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، رسمياً مشروع بناء خط انابيب لضخ الغاز من حقل "شاه دينيز2" الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الاوربي من خلال خط "تاب" العابر للبحر الأدرياتيكي، والذي سيمر بإيطاليا أيضا.

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً وسيتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي.

المصدر : وكالات
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