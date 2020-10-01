النفط يهوي 5% لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

وهبطت عقود خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال تسليم ديسمبر/ كانون الأول 1.88 دولارا للبرميل، بنسبة 4.44 في المئة، إلى 40.42 دولارا للبرميل.

وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولارين، أي بنسبة 5.12 في المئة، إلى 38.16 دولارا للبرميل.

في وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من الخام بلغت 2.613 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول، بزيادة 16 ألف برميل يوميا مقارنة مع أغسطس/ آب.

وهذه أول زيادة يسجلها العراق في الصادرات، منذ بدء خفض الإنتاج والصادرات تدريجياً مطلع مايو/ أيار، التزاماً باتفاق مجموعة "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج دعماً للأسعار.

وأعلن العراق في أغسطس/ آب الماضي خطة لخفض إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر، تماشياً مع اتفاق (أوبك+)، لتحقيق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

وفي موسكو، نقلت وسائل إعلام عن مصادر في قطاع النفط أن إنتاج روسيا من الخام ومكثفات الغاز ارتفع إلى 9.93 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول من متوسط 9.86 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب.

ومن شأن هذه الزيادة في إنتاج العراق وروسيا، زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية، التي تعاني من تخمة في المعروض وتراجع في الطلب، مع اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وعودة العديد من الدول لفرض قيود للحد من تفشي الجائحة.

وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز أن إنتاج نفط أوبك قد زاد للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر/ أيلول، بفعل إعادة تشغيل بعض المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات الإيرانية مما عوض أثر الالتزام القوي لأعضاء آخرين باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.

ونقلت رويترز عن مصدر بقطاع النفط الليبي إن إنتاج البلاد النفطي زاد إلى 270 ألف برميل يوميا.

كما زاد المعروض الإيراني 120 ألف برميل يوميا، إذ ارتفعت الصادرات في سبتمبر/ أيلول رغم العقوبات الأمريكية، وفقا لمتوسط تقديرات من واقع بيانات لتتبع الناقلات.

ووفقا للمسح، ضخ الثلاثة عشر عضوا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 24.38 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدار سبتمبر/ أيلول، بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس/ آب وفي صعود جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو/ حزيران.

وتراجعت أسعار النفط عشرة بالمئة في سبتمبر/ أيلول إلى حوالي 40 دولارا للبرميل، متأثرة بزيادة معروض أوبك منذ أغسطس/ آب وضربة جديدة للطلب بفعل تنامي الإصابات بفيروس كورونا.