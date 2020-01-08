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اقتصاد

بعد هجمات إيران: صعود الذهب إلى أعلى مستوى خلال 7 سنوات

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
8/1/2020

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر اليوم الأربعاء بعد أن هاجمت إيران القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني، ما يثير المخاوف من صراع متصاعد وتعطل الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.7 % إلى 70.10 دولارا للبرميل، بعد أن زادت في وقت سابق إلى 71.75 دولار، عند أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط بما يقرب من 3% مسجلة 64.30 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق 65.85 دولار، في أقوى سعر له منذ أواخر أبريل/نيسان من العام الماضي.

وقالت إيران إنها شنت هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق خلال الساعات الأولى من اليوم ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والذي أثار اغتياله المخاوف من حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الأمريكي إن طهران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال محللو (آي.إن.جي) للأبحاث في مذكرة "مبعث القلق الواضح للأسواق، هو أين ينتهي كل هذا؟"

لا مخاطر فورية على التدفقات

قال وزير الطاقة الإماراتي يوم الأربعاء إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، بعد الهجمات الإيرانية.

وقال الوزير سهيل المزروعي على هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إنه ينبغي عدم المبالغة وإن الوضع الحالي ليس حربا.

وأضاف أن أوبك لا تناقش أي خطوات حاليا، لكن ستعكف على تقييم الوضع إذا حدث نقص في إمدادات النفط.

وقال: إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا وإن الإمارات لا تتوقع نقصا في الإمدادات ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة وهو ما لا تتوقعه.

الذهب عند الذروة في 7 سنوات

وصعدت أسعار الذهب بما يصل إلى 2% يوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مع مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2013 عند 1610.90 دولارا. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1589.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، "المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود".

المصدر : رويترز
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