الذهب يهوي مع تهدئة ترمب المخاوف بخصوص الشرق الأوسط

فقد الذهب أكثر من واحد بالمئة بعد أن قفز فوق مستوى 1600 دولار للمرة الأولى في نحو سبع سنوات الأربعاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدأت المخاوف من صراع أكبر مع إيران.

وبحلول الساعة 1721 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا حوالي واحد بالمئة إلى 1560.36 دولار للأوقية (الأونصة).

كانت الأسعار صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 1610.90 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2013. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1561.80 دولار.

وقال ترمب إن الصواريخ الإيرانية التي ضربت قاعدتين في العراق لم تصب أي من القوات الأمريكية بأذى وإن طهران تتراجع على ما يبدو.

وفي وقت سابق من الجلسة قفز الذهب 2.4 بالمئة بعد أن ردت إيران على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي. وأثار الهجوم الأمريكي مخاوف من حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "التوقعات تشير إلى أننا لن نرى حربا، لذا قد تلحظ بعض الضعف. باقي المحفزات مازالت قائمة بالنسبة للذهب.

وأضاف: "قد نرى بعض التراجع إلى 1550 دولارا، لكن في النهاية من المرجح أن نرى الأسعار تواصل الصعود إلى 1640 دولارا في المدى القصير."

في غضون ذلك، واصل البلاديوم موجة صعوده، غير عابئ بمعظم أحداث السوق المؤثرة على المعادن النفيسة الأخرى. وارتفع سعر المعدن 2.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2101.47 دولار، مقتربا من ذروته القياسية 2108.81 دولار التي بلغها في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 960.14 دولار للأوقية، في حين فقدت الفضة 1.1 بالمئة أيضا لتسجل 18.20 دولار. كانت الفضة بلغت في وقت سابق ذروة أربعة أشهر عند 18.85 دولار.