الاضطرابات تعصف ببورصات مصر والخليج.. وسهم أرامكو يسجل أدنى مستوياته

قادت البورصة المصرية خسائر أسواق الأسهم العربية مع تنامى التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وسجل مؤشر البورصة المصرية "EGX30" أكبر تراجع منذ سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 4.4%، وسط توقعات باستمرار حالة الهلع لحين هدوء الأوضاع ووضوح الرؤية.

وكان البرلمان التركي قد وافق الخميس الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لمواجهة قوات حفتر.

وجاء ذلك بالتوازي مع مقتل سليماني يوم الجمعة في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة على موكبه بمطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة.

وسجلت أسعار 45 سهماً مصريا أدنى مستوى لها في 52 أسبوعاً بنهاية تعاملات أمس الأحد، فضلاً عن فقدان 65 شركة ما يزيد على 9% من قيمتها السوقية خلال الجلسة، وأوقفت البورصة المصرية 98 سهماً بعد تراجع أسعارها 5% خلال الجلسة. ونزل البنك التجاري الدولي 1.9% والشرقية للدخان 4.9%.

أسواق الخليج

انخفضت بورصات الخليج انخفاضا حادا أمس الأحد وسجلت بورصة الكويت أكبر هبوط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال فراجيش بانداري من المال كابيتال "رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا نحن في وسط تحرك جيوسياسي. نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة وليس ليوم أو أسبوع واحد".

انخفاض سهم أرامكو

لامست أسهم أرامكو السعودية 34.45 ريال (9.18 دولار) لفترة وجيزة في المعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها في 11 ديسمبر/ كانون الأول، عقب طرح عام أولي حطم أرقاما قياسية، وفقد السهم 11 % منذ تسجيل ذروة 38.70 ريال.

كان سعر الطرح الأولي 32 ريالا للسهم، مقدرا قيمة أرامكو بنحو 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وانخفض مؤشر البورصة السعوديةأمس 2.%. وتراجع مصرف الراجحي 2.1%. ونزلت أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة 1.7% إلى 34.6 ريالا.

وفي الكويت هبط المؤشر 4.1% وتراجعت جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني وخسر 2.8% وهبط بيت التمويل الكويتي 5.1%.

وهبط مؤشر دبي 3.1% ونزل بنك الإمارات دبي الوطني بالنسبة ذاتها وخسرت إعمار العقارية 3.7%.

وخسر مؤشر أبو ظبي 1.4% مع هبوط بنك أبو ظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 1.2% وبنك أبو ظبي التجاري 3.3%.

وتراجع المؤشر القطري 2.1% وانخفضت جميع أسهم المؤشر العشرين. ونزل مصرف الريان 2.7% وبنك قطر الوطني 1.4%.