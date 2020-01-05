زيادة المسافرين عبر مطار حمد في 2019 بأكثر من 12%

أعلن مطار حمد الدولي في قطر عن زيادة سنوية بلغت 12.4% في عدد المسافرين في عام 2019 مقارنة بعدد المسافرين في 2018.

وقال المطار، الذي يوجد به مقر الخطوط الجوية القطرية، على حسابه في تويتر إنه استقبل 38.8 مليون مسافر عام 2019 مقابل 34.5 مليون مسافر في 2018.

كما أعلن المطار عن ارتفاع حركة الطيران التي شهدها في عام 2019 إلى نحو 233 ألف حركة طيران ما يمثل زيادة نسبتها 5.57% مقارنة بالعام السابق.

وكان المطار أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول خططا للتوسع تجعله قادرا على استقبال ما يربو على 60 مليون مسافر بحلول عام 2022 الذي تستضيف فيه قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحل مطار حمد الدولي محل مطار الدوحة الدولي، وبدأ عملياته التشغيلية عام 2014 بطاقة استيعابية تبلغ 30 مليون مسافر تقريبا.