أسعار النفط والذهب تقفز بعد مقتل سليماني

قفزت أسعار النفط والذهب أمس الجمعة بعد ضربة جوية أمريكية في العراق أدت إلى مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.

فقد قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الجمعة، مما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وقتلت ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد الدولي في وقت مبكر يوم الجمعة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط.

وقتل في الضربة الجوية أيضا أبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2019 عند 64.09 دولار.

وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا "نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق".

ورجح أيضا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.

وناشدت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الجمعة جميع المواطنين مغادرة العراق على الفور بسبب تنامي التوترات.

وقالت مصادر بشركات نفط أجنبية إن العشرات من موظفيها الأمريكيين في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد يوم الجمعة.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو/ حزيران 2019 .

الذهب

وقفزت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار تدعم أسعار الذهب اليوم".

ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية.

وعلى مدار الأسبوع، قفز الذهب أكثر من 2.5% وهي أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس/ آب ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.

ويُدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.