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شاهد: نتنياهو يعتبر تصدير الغاز لمصر والأردن أبرز إنجازاته لصالح إسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2017
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2017
31/1/2020

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر مقطعًا دعائيًا قبيل الانتخابات الكنيست المرتقبة أبرز فيه إنجازاته لصالح إسرائيل.

وتصدرت صفقة الغاز التي أبرمتها إسرائيل مع مصر والأردن المقطع الذي حمل عنوان "رئيس الوزراء نتنياهو يقوي إسرائيل".

واستعرض الفيديو جهود نتنياهو لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومنع التسلل إلى إسرائيل بشكل كامل وخض نسب البطالة.

ودعا نتنياهو في تعليقه على الفيديو عبر تويتر، الإسرائيليين لانتخاب حزب الليكود الحاكم بزعامته.

ومنتصف الشهر الجاري، بدأت إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر.

ووصف نتنياهو في فبراير/ شباط 2018 الصفقة بأنها "يوم عيد لإسرائيل" وقال إنها ستدخل مليارات الدولارات سيتم إنفاقها لصالح رفاهية المواطن الإسرائيلي.

وبموجب اتفاقيات مبرمة العامين الماضيين، ستصدر تل أبيب 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، مقابل 19.5 مليار دولار، في حين وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وأثارت الصفقة حينها جدلا في مصر التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل حتى سنوات قليلة مضت.

وزارة البترول المصرية وصفت بدء استقبال الغاز الإسرائيلي بأنه "تطور مهام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز"، حسب ما جاء في بيان وزارة البترول المصرية.

لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا غير ذلك، إذ ذكروا أن الغاز الإسرائيلي مُخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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