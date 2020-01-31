تركيا تحقق رقما قياسيا في عدد السياح خلال 2019

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن تركيا استضافت 51.7 مليون زائر خلال 2019 محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الجمعة، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ارتفع بنسبة 14.11 في المائة خلال 2019، مقارنة بالعام 2018، محققة إيراداً بقيمة 34.5 مليار دولار.

وأضافت أن عدد الزوار الأجانب خلال العام الماضي بلغ 45 مليون و58 ألف و286 زائر أجنبي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، ارتفع عدد زوار الأتراك المغتربين إلى تركيا خلال العام الماضي بنسبة 0.98 في المائة، ليبلغ 6 ملايين و688 ألف و912 زائر.

وأكدت أن إجمالي عدد السياح القادمين إلى تركيا بلغ 51.7 مليون سائح خلال 2019.

وأشارت أن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأكثر توافداً إلى تركيا، خلال 2019، حيث بلغ عددهم 7 ملايين و17 ألف و657 سائحاً، أي ما يعادل زيادة مئوية تقدر بـ 17.65 في المائة.

وتلت روسيا في المرتبة الثانية ألمانيا، حيث بلغ عدد السياح الألمان الذين اختاروا تركيا وجهة لهم 5 ملايين و27 ألف و472 سائحاً، وذلك بزيادة مئوية بلغت 11.42 في المائة.

واحتلت بلغاريا المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد السياح البلغاريين الذين قدموا إلى تركيا مليونين و713 ألف و465 سائحاً، وذلك ما يعادل زيادة مئوية تقدر بـ13.68 في المائة.

وتصدرت إسطنبول المدن الأكثر زيارة من قبل السياح بـ14 مليون و906 ألف و663 سائح، تلتها أنطاليا بـ14 مليون و650 ألف و481 سائح، ثم أدرنة بـ 4 ملايين و348 ألف و663 سائح.