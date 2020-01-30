إيكيا تغلق كافة متاجرها في الصين بسبب "كورونا"

أعلنت سلسلة متاجر الأثاث السويدية إيكيا اليوم الخميس إغلاق كافة متاجرها في الصين بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد وارتفاع عدد ضحاياه إلى نحو 170 حالة وفاة في الصين.

وبعد إعلان مجموعة إيكيا أمس اعتزامها إغلاق نصف عدد فروعها في الصين تقريبا، عادت اليوم، وأعلنت اعتزامها إغلاق كافة الفروع في الوقت الراهن.

كانت شركات طيران أجنبية قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة وقف أو تقليص عدد رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس. كما أعلنت عدد كبير من الشركات الصناعية مثل تويوتا موتور اليابانية وقف إنتاجها في الصين حتى يوم 9 فبراير/شباط المقبل بسبب أزمة كورونا.

وأعلنت الصين اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.

وتم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في هونغ كونغ و8 في تايوان.