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اقتصاد

هبوط النحاس ومعظم المعادن الصناعية بعد مقتل قاسم سليماني

بورصة لندن للمعادن
بورصة لندن للمعادن
3/1/2020

هبطت أسعار النحاس ومعظم المعادن الصناعية الأخرى الجمعة بعد أن أحدث مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في ضربة جوية أمريكية هزة في الأسواق.

وسارع المستثمرون إلى شراء الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الذهب، وتراجعت أسواق الأسهم بعد ان قالت إيران إنها سترد على الضربة الجوية الأمريكي التي شنت في بغداد وأودت بحياة سليماني.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة واحدا في المئة إلى 6129.50 دولار للطن بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول عند 6088.50 دولار.

وينهي المعدن، الذي يستخدم في الطاقة والتشييد، الأسبوع على خسارة بحوالي 1.56 في المئة مرتدا عن ستة أسابيع من المكاسب رفعت أسعاره إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، هبطت عقود النيكل 3.5 في المئة لتغلق عند 13755 دولارا للطن بعد ان لامست أدنى مستوى لها منذ الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وتراجعت عقود الزنك 0.2 في المئة إلى 2306 دولارات للطن بينما استقرت عقود الرصاص عند 1919 دولارا للطن، وهبطت عقود القصدير 2.2 في المئة إلى 16800 دولار للطن.

وخالفت عقود الألومنيوم اتجاه السوق لتغلق مرتفعة 1.1 في المئة عند 1824 دولارا للطن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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