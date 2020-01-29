مصر.. تراجع المساعدات الاجتماعية الحكومية رغم زيادة معدلات الفقر

انخفضت أعداد الأسر المستفيدة من معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي في مصر رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الفقراء.

فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية لعام 2018، وبحسب النشرة انخفض عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 2.2 مليون حالة عام 2018، من 2.3 مليون حالة عام 2017 بنسبة انخفاض بلغت 2%.

كما انخفض عدد الأسر المستفيدة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي إلى 1.77 مليون حالة عام 2018، من 1.83 مليون حالة عام 2017 بنسبة انخفاض بلغت 3.1%.

زيادة الفقر

كان جهاز الإحصاء قد ذكر أن هناك زيادة في نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 4.7 نقطة مئوية بين عامي 2015-2016 و2017-2018 وأرجع ذلك إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة.

وذكر الجهاز في يوليو/ تموز الماضي أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5% في السنة المالية 2017-2018، من 27.85% السنة المالية 2015-2016.

ووفقا لأرقام الجهاز زاد عدد الفقراء في مصر بنحو 10 ملايين فقير، خلال السنوات الست الماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

ثلثا المصريين فقراء

أما عن التقارير الدولية فيما يخص معدلات الفقر فقد أعلن البنك الدولي في بداية مايو/أيار 2019، أن نسبة الفقر بين المصريين قد ارتفعت من 24% عام 2010 إلى 30% عام 2015، ثم قفزت إلى نحو 60% عام 2019، وأشار البنك إلى أن حوالي 60% من شعب مصر يعاني إما من الفقر أو مهدد به، وهو ما يعني أن عدد الفقراء في مصر يقترب من 14.2 مليون أسرة، بمتوسط عدد 58.9 مليون نسمة تقريبا.

إجراءات قاسية

اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات القاسية منذ عام 2014، من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مثل: إلغاء الدعم، وزيادة الضرائب والرسوم، ورفع أسعار الخدمات.

خفض سعر الجنيه

قامت حكومة السيسي في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 بتعويم الجنيه مقابل الدولار لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 15.75 جنيه للدولار حاليا مقارنة بنحو 7 جنيهات في يوليو/تموز 2013.

ورفعت الحكومة أسعار العديد من السلع والخدمات على النحو التالي: