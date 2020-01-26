بريطانيا تطرح عملة جديدة بمناسبة البريكست

كشفت بريطانيا عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوربي (البريكست).

وتحمل العملة الجديدة عبارة "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم" وتاريخ الخروج الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2020.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه سيتم طرح نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية اعتبارا من يوم الجمعة على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

وقال وزير المالية ساجد جاويد خلال عرض الدفعة الأولى من العملات "الانفصال عن الاتحاد الأوربي علامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد".

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK — Sajid Javid (@sajidjavid) January 26, 2020

وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما دفع السلطات البريطانية إلى إلغاء طرح عملة معدنية أخرى عندما تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن التأجيل يعني أن الدفعة الأصلية للعملة، التي تقدر بحوالي مليون قطعة معدنية لم تعد دقيقة ويجب إعادة صهرها.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال، ستنسحب بريطانيا من التكتل الجمعة المقبل.