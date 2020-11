بريطانيا تطرح عملة جديدة بمناسبة البريكست

كشفت بريطانيا عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوربي (البريكست).

وتحمل العملة الجديدة عبارة "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم" وتاريخ الخروج الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2020.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه سيتم طرح نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية اعتبارا من يوم الجمعة على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

وقال وزير المالية ساجد جاويد خلال عرض الدفعة الأولى من العملات "الانفصال عن الاتحاد الأوربي علامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد".

This coin marks the beginning of an exciting new chapter in British history. Let’s look forward with confidence & unleash the enormous potential of our great country. https://t.co/QNpEDHDutz pic.twitter.com/HZDVhEzSXK

— Sajid Javid (@sajidjavid) January 26, 2020