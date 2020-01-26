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اقتصاد|بريطانيا

بريطانيا تطرح عملة جديدة بمناسبة البريكست

العملة البريطانية الجديدة
العملة البريطانية الجديدة
26/1/2020

كشفت بريطانيا عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوربي (البريكست).

وتحمل العملة الجديدة عبارة "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم" وتاريخ الخروج الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2020.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه سيتم طرح نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية اعتبارا من يوم الجمعة على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

وقال وزير المالية ساجد جاويد خلال عرض الدفعة الأولى من العملات "الانفصال عن الاتحاد الأوربي علامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد".

وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما دفع السلطات البريطانية إلى إلغاء طرح عملة معدنية أخرى عندما تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن التأجيل يعني أن الدفعة الأصلية للعملة، التي تقدر بحوالي مليون قطعة معدنية لم تعد دقيقة ويجب إعادة صهرها.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال، ستنسحب بريطانيا من التكتل الجمعة المقبل.

المصدر : وكالات
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