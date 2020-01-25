تراجع إنتاج النفط الليبي 75% عقب إغلاق الموانئ النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، إن إنتاج النفط انخفض بنحو 75% نتيجة إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب ليبيا والذي بدأ قبل أسبوع.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج النفط تراجع إلى نحو 320 ألف برميل يوميا بحلول 23 يناير/ كانون الثاني، من 1.2 مليون برميل يوميا قبل الحصار.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الخسائر المالية الناجمة عن الحصار بلغت 256.6 مليون دولار حتى يوم 23 يناير/ كانون الثاني.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3.9 مليون برميل.

وقامت قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، و كانت مكلفة بحماية وتأمين أهم موانئ النفط، بإغلاق الموانئ عشية مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا.

وأوقفت عمليات استخراج النفط وتصديره ،والذي تعتبر عائداته أساسية للاقتصاد الليبي عبر موانئ البريقة وراس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة.

وأبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي رفضها "للإغلاق غير القانوني" للمنشآت النفطية في ليبيا، وطالبت باستئناف الإنتاج وتصدير النفط "فورا".

ولا يعترف المجتمع الدولي إلا بسلطة بالمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة الليبية طرابلس، في عملية تشغيل وتصدير الخام الليبي، الذي تذهب إيراداته إلى البنك المركزي في طرابلس أيضا.

ويشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي للسيطرة على طرابلس.

وبحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 280 مدنيا وأكثر من ألفي مقاتل بسبب المعارك التي تسببت في نزوح 146 ألف شخص.