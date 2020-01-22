بعد استيراده من إسرائيل: مصر تخفض إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي

قالت صحيفة "البورصة" المصرية إن شركة "إيغاس" خفضت إنتاج شركة “إينى” الإيطالية من حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأضافت الصحيفة أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" خفضت إنتاج الشركة الإيطالية اليومي، الذي كان يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب من الغاز، بسبب ارتفاع ضغوط الشبكة القومية للغازات وتراجع الاستهلاك محليا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بقطاع البترول أنه تم تخفيض إنتاج حقول "البرلس وشمال الإسكندرية وظهر وبلطيم جنوب غرب".

وقال المصدر إن مصر تحولت لدولة مصدرة للغاز بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي عام 2018، وأصبح هناك فائض يقدر بنحو مليار قدم مكعب يوميا.

وحسب الصحيفة، يمثل استهلاك قطاع الكهرباء 61 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز (مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39 في المئة.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ للأنباء، إن مصر تعتزم خفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المعروضة للبيع المباشر، مع التفاوض بشأن عقود مبيعات طويلة الأمد مع العملاء بسبب تراجع الأسعار.

وأضاف الملا "ألغينا عدة طروحات لبيع شحنات الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي لأن الأسعار التي تلقيناها لم تكن حتى تغطي تكلفة الإنتاج… هذا العام سيكون أصعب إذا استمر تراجع الأسعار".

وقال الملا، في المقابلة التي جرت على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إن مصر تستهدف بيع الغاز بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في عقود بيع طويلة الأمد، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة المصرية محادثات مع شركائها الدوليين للوصول إلى هذا الهدف.

وأوضح أن مصر تستهدف أن تكون مدة العقد عامًا أو عامًا ونصف العام قابلة للتجديد.

وقال الملا إن هذه الصيغة تضمن الاستفادة للجانبين، حيث تتيح لمصر زيادة إنتاجها من الغاز إلى 7 مليار و500 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام الحالي مقابل 7 مليارات قدم مكعب يوميا في العام الماضي.

وعرضت مصر في العام الماضي حوالي 80 شحنة غاز طبيعي مسال للبيع المباشر بعد إلغاء بعض الطروحات.

وتصدر مصر حوالي مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، في صورة غاز مسال، في حين ترغب في مضاعفة الكمية بعد إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز في دمياط والذي يتوقع الملا أن يحدث "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، بطاقة تشغيلية أولية قدرها 500 مليون قدم مكعب يوميا، على أن تصل الطاقة فيما بعد إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا.

وبدأت مصر قبل أيام في استيراد حوالي 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، على أن تزيد الكمية تدريجيا إلى حوالي 550 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب الملا.