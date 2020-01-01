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اقتصاد|تركيا

تركيا تلغي إلزام المصدرين بتحويل إيرادات العملة الصعبة إلى الليرة

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
1/1/2020

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوما معدلا تلغي بموجبه أنقرة إلزام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة.

نُشر المرسوم الذي يُلزم المصدرين بتحويل ما لا يقل عن 80% من الإيرادات الخارجية إلى العملة المحلية في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018 في أوج أزمة العملة التي أدت لانخفاض قيمة الليرة التركية 3%.

وانتقد المصدرون القرار لأن تركيا تعتمد على المواد الخام التي تستوردها من الخارج للتصنيع مثل القطن، والمعادن الخردة، والكيماويات، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

وبحسب المرسوم المعدل الذي نشر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ما زالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوما من تاريخ التصدير الفعلي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

يذكر أن تركيا مصدر كبير للمنسوجات والملابس، والآلات، والصلب، والسيارات.

يبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة حاليا نحو 5.95 ليرة تركية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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