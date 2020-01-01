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اقتصاد

إسرائيل: بدء ضخ الغاز للأردن..والتصدير لمصر خلال 10 أيام

خريطة توضح حقول الغاز في المتوسط
خريطة توضح حقول الغاز في المتوسط
1/1/2020

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس الأربعاء عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير لمصر في موعد أقصاه 10 أيام.

وقال شتاينتس في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت": نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الاولى في تاريخها مُصدرة للطاقة".
وأضاف:" بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز من الحقل ذاته إلى مصر".
وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان الذي تشغله شركة وبل إنيرجي الأمريكية وذلك قياسا على شرائه من الأسواق العالمية.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.
وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر، هي التي تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون ( مركز طاقة إقليمي) يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.
وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز لمصر على مدى 15 عاما.

المصدر : الأناضول
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