السعودية: تعيين نجل الملك سلمان وزيرا للطاقة

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه وعين نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

أول مرة

يمثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

الأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

عُين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.

قالت مصادر سعودية ودبلوماسيون لـ"رويترز" إن التفكير الذي كان سائدا هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهما جدا إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.

إعفاء الفالح (59 عاما) من منصبه يأتي بعد أيام من تقليص صلاحياته عبر أمر ملكي آخر، الجمعة الماضي، استحدث وزارة جديدة باسم الصناعة والموارد المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة.

أُعفي الفالح أيضا الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، رئيسا جديدا لأرامكو.

الفالح تم تجريده من رئاسة قطاع الصناعة ووزارة الطاقة ورئاسة أرامكو

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