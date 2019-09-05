البث الحي
اقتصاد|مصر

شاهد: حاملو شهادات قناة السويس خسروا 15 مليار جنيه

5/9/2019

تبدأ 4 بنوك مصرية رد قيمة شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء بداية من اليوم الخميس وذلك بعد انتهاء أجل هذه الشهادات مع مرور 5 سنوات على إصدارها

وفيما تشرع البنوك الأربعة المصدرة للشهادة وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، في رد قيمة الشهادات مع استحقاقها بحسب موعد إصدار كل شهادة، يتساءل المودعون هل ربحوا أم خسروا بعد رحلة استثمارية طالت لخمس سنوات؟

وكانت البنوك الأربعة جمعت من خلال الشهادات 64 مليار جنيه عام 2014 لتمويل مشروع قناة السويس الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب أشهر من الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

ويبحث أصحاب هذه الشهادات عن الفرص البديلة لاستثمار الأموال التي سيتم ردها، إما في شهادات وأوعية ادخارية في البنوك من جديد، أو حتى خارج القطاع المصرفي في وسائل استثمار أخرى مثل الذهب، والبورصة، والعقارات.

إحصاءات أعدتها الجزيرة مباشر وعرضتها المسائية تكشف عن خسارة حاملي شهادات قناة السويس نحو  15 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

"المسائية" تعرض يوميا على الجزيرة مباشر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وتتناول أبرز الملفات العربية والعالمية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)