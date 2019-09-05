شاهد: حاملو شهادات قناة السويس خسروا 15 مليار جنيه

تبدأ 4 بنوك مصرية رد قيمة شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء بداية من اليوم الخميس وذلك بعد انتهاء أجل هذه الشهادات مع مرور 5 سنوات على إصدارها

وفيما تشرع البنوك الأربعة المصدرة للشهادة وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، في رد قيمة الشهادات مع استحقاقها بحسب موعد إصدار كل شهادة، يتساءل المودعون هل ربحوا أم خسروا بعد رحلة استثمارية طالت لخمس سنوات؟

وكانت البنوك الأربعة جمعت من خلال الشهادات 64 مليار جنيه عام 2014 لتمويل مشروع قناة السويس الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب أشهر من الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

ويبحث أصحاب هذه الشهادات عن الفرص البديلة لاستثمار الأموال التي سيتم ردها، إما في شهادات وأوعية ادخارية في البنوك من جديد، أو حتى خارج القطاع المصرفي في وسائل استثمار أخرى مثل الذهب، والبورصة، والعقارات.

إحصاءات أعدتها الجزيرة مباشر وعرضتها المسائية تكشف عن خسارة حاملي شهادات قناة السويس نحو 15 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

"المسائية" تعرض يوميا على الجزيرة مباشر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وتتناول أبرز الملفات العربية والعالمية.