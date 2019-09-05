تعرف على حجم احتياطات العالم من النقد الأجنبي

يفترض معظم الناس أن الدولار الأمريكي يحتل الصدارة بين العملات في العالم. وهذا حقيقي. لكن كم تبلغ نسبة الدولار من احتياطيات دول العالم من النقد الأجنبي؟

التفاصيل

العملات الاحتياطية هي عملات من النقد الأجنبي يحتفظ بها بلد ما في احتياطييه من النقد الأجنبي.

يمكن استخدام هذه العملات في المدفوعات الدولية ودعم العملة الوطنية للبلد.

تميل الدول النامية المصدرة إلى الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أكثر من الدول المتقدمة.

فما هي العملات التي تتصدر قائمة احتياطي النقد الأجنبي لدى الدول؟

يشكل الدولار الأمريكي 61٪ من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبي، مما يجعله العملة الأكثر شعبية وقوة في العالم.

القيمة الإجمالية لجميع العملات الموجودة في احتياطيات النقد الأجنبي لدى دول العالم تبلغ نحو 11 تريليون دولار.

يهيمن الدولار الأمريكي أيضا على سوق تداول العملات الأجنبية، ويشارك في حوالي 90٪ من إجمالي تداول الفوركس.

يشكل اليورو والدولار الأمريكي أكثر من 80٪ من احتياطي العالم من النقد الأجنبي.

على الرغم من أن الرنمينبي الصيني يشكل جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية فإنه يمثل أقل من 2٪ من احتياطي العملات العالمية.

فيما يلي توضيح للعملات التي تهيمن على احتياطي النقد الأجنبي لدى دول العالم وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي حتى الربع الأول من عام 2019.

1. الدولار الأمريكي: 6.74 تريليون دولار (61.82٪)

2. اليورو: 2.21 تريليون دولار (20.24٪)

3. الين الياباني: 572 مليار دولار (5.25٪)

4. الجنيه الإسترليني: 495 مليار دولار (4.54٪)

5. الرنمينبي الصيني: 213 مليار دولار (1.95 ٪)

ما أهمية الاحتياطي الأجنبي؟