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تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

موقع يوتيوب
موقع يوتيوب
4/9/2019

قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية إن شركة غوغل وخدمة مقاطع الفيديو (يوتيوب) التابعة لها ستدفعان 170 مليون دولار لتسوية قضية ضد يوتيوب بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال.

التفاصيل:
  • هيئة الاتصالات الاتحادية وولاية نيويورك الأمريكية اتهمتا موقع يوتيوب بتتبع المشاهدين لقنوات الأطفال باستخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لبث إعلانات مستهدِفة بملايين الدولارات لهؤلاء المشاهدين.
  • هيئة الاتصالات الاتحادية ذكرت أن المدعين اتُهموا موقع "يوتيوب" بعدم الحصول على موافقة الآباء على جمع بيانات تتعلق بأطفالهم الذين يستخدمون الموقع وتقل أعمارهم عن 13 عاما.
  • في عام 1998، بدأ سريان قانون يحظر جمع معلومات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة.
  • تم تعديل القانون في 2013 ليشمل ملفات تعريف الارتباط التي تستخدم لتتبع عادات المستخدمين في تصفح الإنترنت.
  • مكتب الادعاء في ولاية نيويورك سيحصل على 34 مليون دولار، فيما سيذهب باقي مبلغ التسوية إلى هيئة الاتصالات الاتحادية.
  • التسوية تعد الأكبر بالنسبة لقضايا خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة، كما أن القضية تمثل أكبر تحرك قانوني ضد شركة تكنولوجيا كبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل بسبب ممارساتها.
  • لكن الغرامة ضئيلة مقارنة بإيرادات الشركة.
  • شركة ألفابت، التي تحقق نحو 85 في المئة من إيراداتها عن طريق المساحات الإعلانية وتقنيات الإعلانات، أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغت 38.9 مليار دولار.
  • موقع يوتيوب قال إن شركة غوغل ستبدأ خلال أربعة أشهر من الآن، الحد من نشاط جمع بيانات المستخدمين الأطفال وتعطيل خاصية التعليق على الفيديوهات المخصصة للأطفال.
  • الموقع ذكر أنه سيعتمد على كل من الذكاء الاصطناعي ومطوري الفيديوهات أنفسهم، لتحديد المحتوى الذي يستهدف الأطفال.
  • الخطوة ستحد من قدرة الموقع على بيع إعلانات على جزء ضخم من مكتبته الإعلامية.
  • السلطات الأمريكية قالت إنها ستكثف تحركاتها لحماية الخصوصية ومكافحة الاحتكار من جانب الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي اعتادت على العمل في ظل قواعد ضعيفة للغاية.
المصدر : وكالات
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