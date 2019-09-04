تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية إن شركة غوغل وخدمة مقاطع الفيديو (يوتيوب) التابعة لها ستدفعان 170 مليون دولار لتسوية قضية ضد يوتيوب بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال.

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