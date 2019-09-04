الإسترليني يتعافى بعد وصوله لأقل مستوى في 3 سنوات

ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء بعد أن هبط لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات دون 1.20 دولار أمس الثلاثاء.

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جاء الانخفاض مع التهديد الضمني الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمشرعين بدعمه في مسألة انفصال البلاد عن الاتحاد الأوربي والمعروف باسم بريكست، وإلا سيواجهون انتخابات مبكرة، وهو ما دفع المستثمرين للتخارج من أصول بريطانية.

تراجع الإسترليني أمس، الذي فقد 20% من قيمته منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي، إلى 1.1959 دولار، قبل أن يتعافى اليوم ويصل إلى 1.2157 دولار.

باستثناء الانهيار المفاجئ الذي سجله الإسترليني في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حينما انخفض لوقت قصير إلى 1.15 دولار، لم يتم تداول العملة البريطانية بشكل منتظم عند تلك المستويات منذ 1985.

قال متعاملون في لندن إن الضبابية المتزايدة تثير فزع المستثمرين، حيث بلغت المعركة بشأن انفصال بريطانيا ذروتها هذا الأسبوع.

أزمة بريكست