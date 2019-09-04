أرامكو السعودية تستعد لإتمام الطرح العام الأولي في البورصة

نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر مطلعة قولهم، إن ياسر الرميان الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام
وأعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، رسميا، تعيين ياسر الرميان، رئيسا لمجلس إدارة "شركة أرامكو السعودية".
طرح أسهم بأرامكو للاكتتاب العام
- المصادر أبلغت وكالة رويترز أن الرميان تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو/ تموز الماضي، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.
- اللجنة سترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد بيع 5 بالمئة في أرامكو في إطار خطة لتحويل اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والحد من اعتماده على إيرادات الخام.
- السلطات السعودية تقول الآن إن الطرح سيكون في 2020 أو 2021 وقال مصدر إن الرميان دعا لذلك الموعد.
- ما زال وزير المالية محمد الجدعان عضوا في اللجنة التنفيذية للطرح الأولي، التي تضم أيضا وزير الاقتصاد محمد التويجري ومستشار الديوان الملكي فهد تونسي، حسبما ذكر اثنان من المصادر.
- متحدث باسم صندوق الثروة (صندوق الاستثمارات العامة) أحال استفسارات إلى، أرامكو، التي أحجمت بدورها عن التعليق. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق.
وتعطي الخطوة مؤشرا مهما على أن المملكة تتأهب لتسريع إدراج محلي لأرامكو، عن طريق الاستعانة بالرميان لما له من خبرة عريضة في عمليات الطرح الأولي المحلية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
إتمام الطرح العام الأولي
- الرميان تعهد، الأربعاء، بالعمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة، تمهيداً للطرح العام للشركة، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030.
- نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الرميان، قوله: "سأعمل مع زملائي في مجلس إدارة شركة أرامكو على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية".
من هو الرميان؟
- الأيام القليلة الماضية شهدت تعيين الرميان محل وزير الطاقة خالد الفالح رئيسا لمجلس إدارة أرامكو وفقد الفالح مقعده في مجلس إدارة الشركة مع تنامي زخم الاستعداد للبيع.
- قال الفالح على تويتر إن تعيين الرميان "خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام".
- الرميان وهو مصرفي استثماري سابق،سبق أن شغل مقعدا بمجلس إدارة البورصة السعودية.
خلفيات
- واجه الطرح العام لأسهم في أرامكو السعودية الذي كان مقررا له بادئ الأمر 2017، تأجيلات متكررة.
- في أغسطس/ آب الماضي، قالت مصادر لـ "رويترز" إن الخطة تتضمن إدراجا محليا في بورصة الرياض ثم طرحا عالميا في مرحلة لاحقة.
- طلبت أرامكو بالفعل من بنوك رئيسية تقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار محتملة في الطرح العام الأولي، حسبما أوردته رويترز من قبل.
- اختارت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، بنكي استثمار دوليين، لتقديم المشورة بشأن محاولتها الثانية للقيام بعملية الطرح العام الأولي، الأكبر في العالم.
- في 2016، أعلنت السعودية عن طرح نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من القيمة السوقية لأرامكو في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين، خلال 2018.
- تقدر صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عائدات طرح حصة 5 بالمئة من أسهم أرامكو ستبلغ نحو 100 مليار دولار.