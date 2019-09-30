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اقتصاد|السعودية

بسبب التوترات الإقليمية فيتش تخفض التصنيف الائتماني للسعودية

الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط
الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط
30/9/2019

أعلنت وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية بمقدار نقطة واحدة بسبب "التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الخليج".

التفاصيل
  • وقالت الوكالة في بيان إنها قامت بتخفيض تصنيف المملكة من A+ إلى A، مع نظرة مستقرة.   
  • يأتي الخفض بعد هجمات غير مسبوقة على منشآت نفطية سعودية.
  • كانت طائرات مسيرة قد هاجمت مصفاتي نفط بقيق وهجرة خريص التابعتين لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في شرق المملكة في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
  • خفضت الهجمات إنتاج النفط الخام بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يزيد على نصف إنتاج المملكة، أو 5% من إمدادات النفط العالمية.
انخفاض الاحتياطي
  • انخفض الاحتياطي العام للمملكة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنحو 1.6 مليار ريال، ليصل إلى 496 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي.
  • يحوّل إلى حساب الاحتياطي العام للدولة ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. 
  • أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي إلى نحو 89 مليارا و610 ملايين ريال بارتفاع قدره 25 مليارا و300 مليون ريال، وذلك مقارنة بشهر يوليو/ تموز الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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