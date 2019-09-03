دبي تبطئ العمل في مشروعات الإنشاءات مع هبوط الأسعار

أصدر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارا، الإثنين، من شأنه إبطاء معدلات العمل في مشروعات العقارات مع هبوط أسعار العقارات في الإمارة.

التفاصيل:

ابن راشد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي قال إنها تهدف إلى "ضبط إيقاع المشاريع العقارية".

اللجنة تهدف أيضا إلى "تحقيق التوازن في قطاع العقارات بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني" بحسب تغريدة لحاكم دبي على حسابه على تويتر.

اللجنة ستشكل برئاسة مكتوم بن محمد، نجل حاكم دبي، وعضوية كبار المطورين.

تسعى اللجنة إلى ضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.

بناء على رسالتنا للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية.. شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية .. والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 2, 2019

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