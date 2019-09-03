دبي تبطئ العمل في مشروعات الإنشاءات مع هبوط الأسعار

أصدر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارا، الإثنين، من شأنه إبطاء معدلات العمل في مشروعات العقارات مع هبوط أسعار العقارات في الإمارة.
التفاصيل:
- ابن راشد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي قال إنها تهدف إلى "ضبط إيقاع المشاريع العقارية".
- اللجنة تهدف أيضا إلى "تحقيق التوازن في قطاع العقارات بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني" بحسب تغريدة لحاكم دبي على حسابه على تويتر.
- اللجنة ستشكل برئاسة مكتوم بن محمد، نجل حاكم دبي، وعضوية كبار المطورين.
- تسعى اللجنة إلى ضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.
خلفيات:
- يأتي هذا القرار وسط تباطؤ في اقتصاد دبي وتراجع في أسعار العقارات، وبعد أيام من إيقاف أنشطة البناء في مطار آل مكتوم الدولي وتجميد الموارد المالية المخصصة لعملية توسعة المطار حتى إشعار آخر.
- الفائض الكبير في المعروض بالسوق العقارية في دبي تسبب في انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 25٪ على الأقل منذ منتصف عام 2014.
- تقرير صادر عن شركة "بروبرتي فايندر"، المختصة في العقارات ومقرها في الإمارات، قال إن أسعار بيع الشقق والفيلات في دبي في النصف الأول من عام 2019 قد انخفضت بنحو 12٪ مقارنة بالعامين السابقين.
- سجل اقتصاد دبي العام الماضي أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2010، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية في الخليج وانخفاض أسعار النفط.