بعد هجمات أرامكو: السعودية تخفف القيود على السياحة لدعم الاقتصاد

أعلنت السعودية بدء نظام إصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة، للمرة الأولى في تاريخها، وتخفيف بعض القيود على السياح، لتأمين بديل عن النفط وتنويع موارد اقتصادها.

تصريحات أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة

وكالة رويترز نقلت عن أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، قوله إن التأشيرات ستصبح متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولار.

الخطيب قال ستصبح التأشيرات دون قيود على سفر النساء بمفردهن، كما كان في الماضي. لكن القيود على دخول مكة والمدينة ستستمر.

أكد أن العباءة لن تصبح إلزامية للسائحات اللاتي سيظل عليهن الالتزام بالاحتشام في الزي، حتى على الشواطئ العامة.

سيستمر حظر الخمور، مقابل تمتع عدد كافي من السياح في السعودية بأشياء أخرى.

الصين واليابان وأوربا والولايات المتحدة من بين الدول المشمولة بالقرار.

هناك حاجة لاستثمارات بنحو 250 مليار ريال (67 مليار دولار)، تشمل 500 ألف غرفة فندفية جديدة بحلول 2030.

السعودية بلد آمن، وهجمات أرامكو التي استهدفت منشآت نفطية مهمة، لن تؤثر على خطط جذب السياح.

سيكون بإمكان السياح الحكم بشكل أفضل على السعودية، وسيغادرون بذكريات "رائعة".

الصورة الكبيرة

الاهتمام بالسياحة، جاء ضمن برنامج ولي العهد محمد بن سلمان، الهادف إلى تقليل اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

تأمل السعودية في أن تتطور السياحة وتشكل عشرة بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي السعودي بحلول 2030.

منذ وقت طويل، لم تصدر المملكة تأشيرات إلا للعاملين الأجانب على أراضيها وعائلاتهم والحجّاج إلى مكة والمدينة.

العام الماضي، بدأت الرياض، بإصدار تأشيرات لمشاهدي المباريات الرياضية والحفلات الفنية لتطوير السياحة.

تواجه السعودية أسعار نفط منخفضة بعد هجمات أرامكو، التي طالت 19 موقعاً شرق المملكة، حسب مسؤول أمريكي.

تعتبر البطالة، تحديا لولي العهد، الذي لم يستطع سوى إحداث تحسن طفيف في معدله الرسمي، الذي بقي أعلى من 12%.

في أغسطس/آب 2017، أعلنت المملكة عن مشروع كلفته مليارات الدولارات لتحويل 50 جزيرة ومواقع طبيعيّة خلابة أخرى على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات فاخرة.

وفق خبراء فإن الانتقادات الدولية بشأن عدم احترام حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة في اليمن، واعتقال نشطاء بارزين، وجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد لا يشجّع السياح الأجانب، نظراً لصورة السلطات الملطخة بالانتهاكات.

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