بعد هجمات أرامكو: تراجع صادرات السعودية من النفط الخام

أفادت أرقام تصدير بأن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت بشكل حاد بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول الجاري ولا تزال منخفضة على أساس شهري.

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قال تقرير من شركة تتبع الناقلات بترولوجستيكس إن متوسط صادرات الخام بلغ 5 ملايين و 875 ألف برميل يوميا في الأيام العشرة التي تلت الهجمات، بانخفاض مليون 494 ألف برميل يوميا عن الشحنات في أول 13 يوما من الشهر.

كبلر، وهي شركة أخرى تتبع تدفقات النفط، قالت في تقرير إن تحميلات النفط الخام السعودية بلغت في المتوسط 6 ملايين و 54 ألف برميل يوميا في الأيام العشرة التالية للهجمات، بانخفاض مليون و 685 ألف برميل يوميا عن المتوسط في الأيام العشرة السابقة لها.

أوقف الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين 5 ملابين و700 ألف برميل يوميا من الإنتاج وتسبب في قفزة 20 بالمئة في الأسعار ليبلغ سعر البرميل 72 دولارا.

قالت بترولوجستيكس في التقرير الصادر 23 سبتمبر/ أيلول الجاري "من المتوقع أن تستعيد التحميلات وتيرتها المعتادة في الأيام المقبلة… رصد محللونا 16 ناقلة من المتوقع تحميلها على مدار اليومين المقبلين".

قال مصدران اطلعا على تقارير بترولوجستيكس إن بيانات الشركة تشير إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام تبلغ في المتوسط 6 ملايين و700 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، بانخفاض بحوالي 300 ألف برميل يوميا عن أغسطس/ آب.

قال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت من مواصلة إمداد العملاء من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة وتوفير درجات أخرى من الخام من حقول أخرى.

بترولوجستيكس وكبلر اثنتان من عدة شركات تتعقب شحنات النفط باستخدام بيانات أقمار اصطناعية وطرق أخرى لأن التدفقات في السوق العالمية البالغ حجمها 100 مليون برميل يوميا ليست شفافة دائما.

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