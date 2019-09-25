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اقتصاد

بعد هجمات أرامكو: تراجع صادرات السعودية من النفط الخام

الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط
الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط
25/9/2019

أفادت أرقام تصدير بأن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت بشكل حاد بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول الجاري ولا تزال منخفضة على أساس شهري.

التفاصيل
  • قال تقرير من شركة تتبع الناقلات بترولوجستيكس إن متوسط صادرات الخام بلغ 5 ملايين و 875 ألف برميل يوميا في الأيام العشرة التي تلت الهجمات، بانخفاض مليون 494 ألف برميل يوميا عن الشحنات في أول 13 يوما من الشهر. 
  • كبلر، وهي شركة أخرى تتبع تدفقات النفط، قالت في تقرير إن تحميلات النفط الخام السعودية بلغت في المتوسط 6 ملايين و 54 ألف برميل يوميا في الأيام العشرة التالية للهجمات، بانخفاض مليون و 685 ألف برميل يوميا عن المتوسط في الأيام العشرة السابقة لها. 
  • أوقف الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين 5 ملابين و700 ألف برميل يوميا من الإنتاج وتسبب في قفزة 20 بالمئة في الأسعار ليبلغ سعر البرميل 72 دولارا. 
  • قالت بترولوجستيكس في التقرير الصادر 23 سبتمبر/ أيلول الجاري "من المتوقع أن تستعيد التحميلات وتيرتها المعتادة في الأيام المقبلة… رصد محللونا 16 ناقلة من المتوقع تحميلها على مدار اليومين المقبلين". 
  • قال مصدران اطلعا على تقارير بترولوجستيكس إن بيانات الشركة تشير إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام تبلغ في المتوسط 6 ملايين و700 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، بانخفاض بحوالي 300 ألف برميل يوميا عن أغسطس/ آب. 
  • قال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت من مواصلة إمداد العملاء من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة وتوفير درجات أخرى من الخام من حقول أخرى. 
  • بترولوجستيكس وكبلر اثنتان من عدة شركات تتعقب شحنات النفط باستخدام بيانات أقمار اصطناعية وطرق أخرى لأن التدفقات في السوق العالمية البالغ حجمها 100 مليون برميل يوميا ليست شفافة دائما.        
خلفيات
  • استهدفت هجمات معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو شرقي السعودية، ما أسفر عن تعطل نصف إنتاج النفط في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
  • أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات والتي قالت إنها شنتها بطائرات مسيرة، ردا على هجمات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
  • أنحت الولايات المتحدة باللائمة على إيران في الوقوف وراء الهجمات.
  • رفضت إيران الاتهامات الأمريكية ووصفتها بأنها "غير مقبولة".
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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