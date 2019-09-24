صعود الليرة التركية بعد تقارير عن اتفاق تجاري مع واشنطن

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن قالت وسائل إعلام تركية إن الولايات المتحدة عرضت على أنقرة حزمة تجارية جديدة تتضمن مقاتلات إف-35 الأمريكية.

التفاصيل:

تقارير لوسائل إعلام تركية قالت إن السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد عرض على تركيا حزمة تجارية جديدة تتضمن طائرات إف-35 المقاتلة.

الحزمة التي عرضها ساترفيلد تشمل أيضا بيع منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت، وخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، بحسب صحيفة "خبر ترك" وقناة "إن تي في" التلفزيونية.

وسائل الإعلام التركية قالت أيضا إن الولايات المتحدة قد تكشف النقاب عن حزمة اقتصادية جديدة لتعزيز حجم التجارة الثنائية مع تركيا، من حوالي 19 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.

قناة "سي إن إن تُرك" ذكرت أن ساترفيلد قدم مؤخرا عرضا لهذه الحزمة المقترحة في القصر الرئاسي قبل الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة حاليا.

صحيفة "خبر ترك" قالت إن ساترفيلد سيرسل نسخة مكتوبة من هذا العرض إلى الحكومة التركية.

انتعاش الليرة:

أنباء العرض الأمريكي دفعت الليرة التركية إلى الصعود لليوم الثاني على التوالي، كما سجلت الأسهم التركية صعودا كبيرا في بورصة إسطنبول.

ارتفعت قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 0.7٪ ليجري تداولها عند 5.6789 للدولار الساعة 12:20 مساء بتوقيت إسطنبول، لتحقق أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي بنسبة 1.6٪، وتراجع العائد على سندات العملة المحلية لأجل 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس.

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