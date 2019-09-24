اليابان تستثمر 10 مليارات دولار لخفض الاعتماد على نفط الخليج

تهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات أرامكو، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة حوالي 90% من وارداتها من الخام.
التفاصيل
- ذكرت صحيفة نيكي اليوم الثلاثاء أن القطاعين العام والخاص في اليابان سيستثمران عشرة مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في أنحاء العالم، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.
- جاءت المخاوف بعد الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، منها أضخم منشأة لمعالجة النفط في المملكة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج أكبر مصدر في العالم للخام بواقع النصف.
- وقالت الصحيفة إن وزير الصناعة الياباني ايسشو سوجاوارا سيعلن الخطة خلال مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال في طوكيو اليوم الثلاثاء.
- سيأتي مبلغ العشرة مليارات دولار من تمويل للقطاعين العام والخاص واستثمار من كيانات مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن التي تدعمها الحكومة وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لنيكي.
- وقالت نيكي إنه مع تمويل قدره عشرة مليارات دولار، تخطط اليابان لتمول مشاريع مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.
هبوط أسعار النفط
- هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن تسببت بيانات ضعيفة للتصنيع في أوربا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب، وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات في السعودية.
- وبحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 64.37 دولارا للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.31 دولارا منخفضة 33 سنتا.
- قال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز"، مشيرا إلى أرقام متعثرة للتصنيع في اقتصاديات رئيسية في أوربا وكذلك اليابان.
- وأضاف "ذلك هو السبب في أننا نرى ضغطا (نزوليا) أزيد قليلا على برنت أكثر من غرب تكساس في الوقت الراهن".
- تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا منذ بداية العام في أعقاب هجوم أرامكو.
- وذكرت رويترز أن السعودية استعادت ما يزيد عن 75% من فاقد إنتاج الخام بعد الهجمات، وأنها ستعود إلى الكميات الكاملة مع مطلع الأسبوع المقبل.
- لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الإثنين أن الإصلاحات في المنشأتين قد تستغرق أطول مما هو متوقع بشهور.
- وقال مايك تران خبير السلع الأولية لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة إن زيادة صادرات النفط الأمريكية إلى آسيا لتحل محل الخام السعودي، وانخفاض الواردات الأمريكية من العراق، يعني أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة قد تنخفض عن المتوقع.