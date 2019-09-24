اليابان تستثمر 10 مليارات دولار لخفض الاعتماد على نفط الخليج

تهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات أرامكو، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة حوالي 90% من وارداتها من الخام.

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ذكرت صحيفة نيكي اليوم الثلاثاء أن القطاعين العام والخاص في اليابان سيستثمران عشرة مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في أنحاء العالم، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.

جاءت المخاوف بعد الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، منها أضخم منشأة لمعالجة النفط في المملكة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج أكبر مصدر في العالم للخام بواقع النصف.

وقالت الصحيفة إن وزير الصناعة الياباني ايسشو سوجاوارا سيعلن الخطة خلال مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال في طوكيو اليوم الثلاثاء.

سيأتي مبلغ العشرة مليارات دولار من تمويل للقطاعين العام والخاص واستثمار من كيانات مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن التي تدعمها الحكومة وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لنيكي.

وقالت نيكي إنه مع تمويل قدره عشرة مليارات دولار، تخطط اليابان لتمول مشاريع مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.

هبوط أسعار النفط