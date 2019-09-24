البورصة المصرية تخسر 22 مليار جنيه بعد مظاهرات رحيل السيسي

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.2% اليوم الثلاثاء بعد احتجاجات في القاهرة ومدن أخرى نهاية الأسبوع الماضي ليمحو المكاسب التي حققها منذ بداية العام.

التفاصيل:

فقدت الأسهم المصرية اليوم أكثر من 22 مليار جنيه (1.35مليار دولار) من قيمتها السوقية.

تقرر وقف التداول يوم الأحد بعد أن هوى المؤشر إي.جي.إكس 100 الأوسع نطاقا 5%، وأمس الإثنين، تراجع المؤشر نفسه بنسبة 1.7%.

قال أشرف أخنوخ المدير لدى أرقام كابيتال "المستثمرون قلقون من تصعيد آخر".

وأضاف "ما حدث نهاية الأسبوع كان أمرا محدودا للغاية، لكن في ضوء الخبرة السابقة، يتوخى الجميع الحذر للغاية. ذلك هو السبب في أن الجميع يقلصون المخاطرة".

قال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة "اليوم، قاد الأجانب عمليات البيع مجددا حيث زادت مبيعاتهم عن مشترياتهم. شكلوا 27% من إجمالي قيمة التعاملات".

قال وسطاء إن الأسهم الكبرى تعرضت لضغوط في ظل تداولات كثيفة اليوم، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 6.3% وانخفاض سهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر 5.2%.

انخفض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 4.24% اليوم الثلاثاء

الأجانب يبيعون

اتجه المتعاملون الأجانب إلى البيع بجلسة اليوم، وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 57 شركة مقيدة 10 دقائق، خلال النصف الأول من تعاملات اليوم الثلاثاء، نتيجة تجاوزها نسب الهبوط المقررة والبالغة 5%.

شهدت شاشات البورصة قبيل منتصف جلسة اليوم، اختفاء الطلبات على 39 ورقة مالية مقيدة، فيما شهدت إيقاف التداول على 57 سهمًا بعد تراجعها بنسب تخطت 5%

تراجعت مؤشرات البورصة قبيل منتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء بمتوسط 3%، لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.12% ويصل لأدني مستوياته في 9 أشهر عند مستوى 13323.8 نقطة (أقل مستوى منذ 6 يناير 2019).

هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.62% إلى مستوى 486.8 نقطة.

انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.38%، عند مستوى 1302.9 نقطة، كما هبط مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 2.97% عند مستوى 1868.8 نقطة.

وكانت إدارة البورصة قد أوقفت يوم الأحد التداول على 132 شركة تمثل 74% من الأسهم المتداولة خلال الجلسة بعد تجاوز انخفاضها 5%، فيما لامس 60 سهمًا متداولًا الحد الأدنى المسموح خلال الجلسة.

خلفيات