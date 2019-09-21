هل ينزلق الاقتصاد الإيراني نحو الهاوية؟

هل الاقتصاد الإيراني في انحدار شديد نتيجة العقوبات الأمريكية التي يرزح تحت وطأتها، أم أنه يتجه نحو الاستقرار، وإن بمعدل منخفض؟ وهل هو في طريقه إلى الانتعاش؟

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