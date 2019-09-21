السعودية تؤجل تسليم إمدادات نفطية بعد هجوم أرامكو

بدلت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط درجات الخام، وأجلت تسليم الخام ومنتجات نفطية لعملائها لعدة أيام.

ويأتي ذلك بعد أن تسبب هجوم على مركز للإمدادات بها في تقليص حاد لإنتاجها من النفط الخفيف وأدى إلى خفض الإنتاج في المصافي التابعة لها.

تأخير التحميل

قالت عدة مصادر لوكالة رويترز إن حالات التأخير في تحميل النفط الخام منتشرة على نطاق واسع، حيث تلقى معظم المشترين طلبا من أرامكو لإرجاء شحنات من المقرر تسليمها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بما يتراوح بين 7 إلى 10 أيام، ما يمنح الشركة المنتجة للنفط المزيد من الوقت للحفاظ على استمرار الصادرات عبر تعديل الإمدادات من المخزونات والمصافي التابعة لها.

تبديل درجات الخام

ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر وبيانات من رفينيتيف وكبلر، جرى تبديل درجات الخام الذي جرى تحميله في السعودية على متن ثلاث ناقلات عملاقة على الأقل هذا الأسبوع لنقله إلى الصين والهند من نفط خفيف إلى ثقيل.

وطلبت أرامكو من المزيد من المشترين في آسيا السماح بتأجيل شحنات وتبديل الدرجات في شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول.

ستحصل يونيبك، الذراع التجارية لسينوبك الصينية أكبر شركة تكرير في آسيا، على شحنة من الخام العربي الثقيل بدلا من الخام العربي الخفيف، والعربي الخفيف جدا، على متن الناقلتين العملاقتين كاريبيان جلوري وجين ليان يانج هذا الشهر.

كما ستحمل الناقلة كالاموس خاما عربيا ثقيلا بدلا من شحنة تتكون معظمها من العربي الخفيف جدا لصالح مؤسسة النفط الهندية.

وقال محلل في قطاع النفط إن أرامكو السعودية تسحب الخام العربي الثقيل من مخزوناتها لتبديل درجات الخام.

وأضاف "السعودية دائما تصرف مخزونات النفط في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، لذلك سيبلغ مستوى المخزونات الحالي ما يتراوح بين 170 مليونا و175 مليون برميل تقريبا".

وتابع قائلا "نظريا يمكن أن يكفي هذا لمدة 25 يوما. لكن على أرض الواقع يمكن حتى أن تقل هذه المدة".

توقف صادرات

توقفت صادرات الخام البحرينية أيضا بعدما أُغلق خط أنابيب لنقل الخام يمتد بين السعودية والبحرين.

قال أحد المصادر إنه كان من المقرر أن تحمل الناقلة تانجو شحنة من خام بانوكو العربي المتوسط في وقت سابق من الأسبوع الجاري من رأس تنورة إلى اليابان لكنها لا تزال قيد الانتظار.

قال المصدر "لقد أبلغونا (بالتأخير) لكن كل يوم يتم تعديل (الموعد)". وأضاف "أخشى أن الموقف أخطر مما كنا نفترض لكن المعلومات لا تزال محدودة".

زيادة الأسعار

قفزت العلاوات الفورية لمجموعة واسعة من خامات النفط والمكثفات من الشرق الأوسط وروسيا هذا الأسبوع بفعل تعطل الإمدادات السعودية.

يٌتوقع استمرار تغيير السعودية لدرجات النفط وتأخيرها لتحميل الشحنات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول على الرغم من تعهد السعودية باستعادة فاقد الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر أيلول.

قال مصدر آخر إنه بجانب الخام، أرجأت أرامكو السعودية أيضا تسليم شحنات الديزل الفورية لأحد العملاء لمدة تتراوح بين أربعة إلى سبعة أيام.

قال مصدر منفصل إن أرامكو اشترت كذلك شحنتين من الديزل لبيعهما لأوروبا وأفريقيا.

خلفيات: