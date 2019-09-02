انخفاض قياسي في معدل الزيادة السكانية في مصر

انخفض عدد المواليد في مصر عام 2018 بنحو 175.1 ألف مولود، ليصل إلى 2.382 مليون عام 2018، مقابل 2.557 مليون مولود عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.
- وبحسب البيانات المنشورة على موقع الجهاز، يعد هذا أدنى معدل للزيادة السكانية في مصر منذ عام 2005.
- وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018 جاء فيها:
- بلغ معدل المواليد في مصر 24.5 في الألف عام 2018، مقابل 26.8 في الألف عام 2017، بانخفاض قدره 2.3 في الألف.
- بلغت نسبة الانخفاض في عدد المواليد 7.5% في محافظة القاهرة عام 2018، مقارنة بعام 2017.
ثبات نسبة الذكور والإناث
- من حيث النوع بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثى عام 2018، وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد عام 2017
زيادة عدد الوفيات
- ارتفع عدد الوفيات بمقدار 13.1 ألفا عام 2018، ليصل إلى 560.3 ألفا عام 2018، مقابل 547.2 ألف متوفى عام 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%.
- كما بلغ معدل الوفيات 5.8 في الألف عام 2018، مقابل 5.7 في الألف عام 2017.
- زادت وفيات الذكور بنسبة 2% عام 2018، مقارنة بعام 2017.
- بينما زادت وفيات الإناث بنسبة 2.9% عام 2018 مقارنة بعام 2017.
- وبلغت نسبة وفيات الذكور 54.8 من إجمالي عدد الوفيات عام 2018.
- بلغت نسبة الزيادة في عدد الوفيات 3.8% في محافظة القاهرة عام 2018 مقارنة بعام 2017.
- بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.4 لكل ألف عام 2018 مقابل 15.1 لكل ألف عام 2017.
- ارتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 19.5 لكل ألف عام 2017 إلى 20.0 لكل ألف عام 2018.
انخفاض معدل الزيادة السكانية
- انخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان من 2.01 مليون نسمة عام 2017 إلى 1.82 مليون نسمة عام 2018.
- انخفض معد ل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 21.1 لكل ألف عام 2017 إلى 18.7 لكل ألف عام 2018 بانخفاض قدره 2.4 لكل ألف.