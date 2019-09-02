السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو

عينت السعودية ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.
التفاصيل:
وكالة بلومبرغ كانت أول من نشر الخبر، نقلا عن مسؤول سعودي لم تذكر اسمه، قال إن تعيين الرميان يأتي في إطار استعدادات المملكة لبيع حصة في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم.
المسؤول أضاف أن القرار يهدف أيضا إلى فصل وزارة الطاقة عن أرامكو، وتجنب أي تضارب في المصالح، حيث تستعد الشركة للطرح العام الأولي المرتقب.
بعدها بساعات هنأ الفالح الرميان على تعيينه في حسابه الرسمي على تويتر، قائلا إنها "خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام".
أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح.