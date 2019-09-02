السعودية تعين رئيس الصندوق السيادي رئيسا لأرامكو

عينت السعودية ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.

أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح.

— خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) September 2, 2019