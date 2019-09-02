أوبر توقف خدمة إكس في دبي

أبلغت شركة أوبر عملاءها بتوقف خدمة أوبر إكس، أكثر خدماتها استخداما، بدءا من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.

التفاصيل:

أرسلت الشركة رسالة بالبريد الإلكتروني لعملائها في دبي وقت مبكر من صباح الأحد تكشف فيه عن توقف خدمة أوبر إكس.

الشركة قالت في الرسالة: "سيجري وقف منتج أوبر إكس، الذي كان يعمل بشكل تجريبي على مدار العامين الماضيين، وفقًا لقرار هيئة الطرق والمواصلات. جميع خيارات الركوب الأخرى، بما في ذلك (خدمات) سيليكت وبلاك وإكس إل، لا تزال متاحة".

خدمة أوبر إكس هي الخيار الأكثر شعبية للشركة من حيث كونها الخيار الأرخص سعرا للركاب.

شركة أوبر قد اشترت منافستها كريم في شهر مارس/آذار الماضي في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار.

أوبر في دبي