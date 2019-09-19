وول سريت جورنال: السعودية تسعى لاستيراد النفط من الدول المجاورة

بعد الهجمات على أكبر المنشآت النفطية في البلاد، تتواصل المملكة العربية السعودية مع المنتجين الأجانب للحصول على النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى، لسد الثغرات في إمداداتها الخاصة

التفاصيل :

تسببت الصواريخ في تدمير ما يقرب من نصف إنتاج البلاد من النفط الخام، كما أن تعطل الإمدادات السعودية له آثار مباشرة على سلسلة إمدادات النفط العالمية.

للحفاظ على سمعتها كمورد موثوق، تسعى المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، إلى شراء النفط الخام والمنتجات النفط الأخرى من واحد على الأقل من الدول المجاورة له.

معظم ما تصدره المملكة العربية السعودية هو النفط الخام غير المكرر. كما تحافظ على بعض النفط الذي تضخه لتحويله إلى منتجات نفطية تشمل الديزل والبنزين وزيت الوقود، وتستخدم أساسا لتوليد الكهرباء المحلية ووقود النقل.

لا تعتبر المملكة العربية السعودية بلدا مستوردا للنفط الخام، وهي عادة بلد مُصدر للمنتجات النفطية التي يتم تكريرها.

أعلنت شركة أرامكو المملوكة للدولة يوم الثلاثاء أنها ستفي بالتزاماتها بتزويد العملاء في الوقت الذي تقوم فيه بإصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات.

مسؤولون سعوديون أعلنوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهم سيستخدمون الاحتياطات لإعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع، بهدف إعادة 50 بالمئة من الإنتاج التي تضررت من الهجوم.

وبعد وقت قصير من هجمات يوم السبت، بدأت أرامكو في البحث في السوق عن منتجات من بينها "الديزل" والبنزين وزيت الوقود للاستخدام المنزلي، وفقا للتجار في السوق النفطية.

للحفاظ على نفطها الخام الخاص بالصادرات، تحتاج السعودية إلى خفض كمية النفط الخام المحلي الذي تقوم بتكريره لصنع تلك المنتجات.

في العام الماضي أنتجت السعودية 10 ملايين و300 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وصدرت 7 ملايين و400 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى مليوني برميل يوميًا من المنتجات المكررة، وفقًا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

تعطل الإمدادات النفطية السعودية له آثر مباشر على سلسلة الامدادات العالمية

أرامكو تشتري المنتجات النفطية: