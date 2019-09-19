دراسة: مليون و900 ألف عامل أجنبي غادروا السعودية خلال عامين

قالت دراسة سعودية إن 1.9 مليون عامل غادروا المملكة منذ عام 2017، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي.
التفاصيل
- حسب الدراسة التي أعدتها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، غادر المملكة 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019.
- عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام في السعودية انخفض من 8.55 مليون عام في عام 2016 إلى 6.66 مليون أواخر يونيو/ حزيران 2019، أي بانخفاض قدره 22 في المئة.
- في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33 في المئة، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون شخص.
- "جدوى للاستثمار" أرجعت في دراستها مغادرة العاملين الأجانب إلى فرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير/ كانون الثاني 2018.
- منذ يوليو/ تموز 2017، بدأت السلطات السعودية فرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، إذ فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال (193 يورو) في عام 2019.
- تأثرت الحركة الاقتصادية في السعودية بشدة بعد انخفاض أسعار النفط الخام منتصف عام 2014. وتضخ السعودية نحو 10 ملايين برميل نفط يومياً.
- انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات اللاحقة، حيث تراجع بنسبة 0.7% في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 2.3% العام الماضي. وتشير التوقعات إلى أن النمو لن ينتعش خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.
- تسبب التباطؤ بإغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة بالإضافة إلى فقدان الآلاف من العاملين في الشركات الكبرى لتصريحاتهم بالعمل.
- السلطات السعودية بدأت في تنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهاتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تضمّ تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة.