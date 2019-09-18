غولدمان ساكس: أسعار النفط ستظل دون 75 دولارا للبرميل

قال بنك "غولدمان ساكس" إن إعلان السعودية بشأن الهجمات على أرامكو يشير إلى أن هجمات يوم السبت لن يكون لها سوى تأثير محدود على الإنتاج والصادرات.

التفاصيل:

يدعم غولدمان ساكس النظرة التي ترجح أن الأسعار ستظل دون 75 دولارا للبرميل لخام "برنت"، حتى إذا ثبت أن التوقف السعودي سيستمر لفترة أطول مما تشير إليه المعلومات الحالية.

غولد مان ساكس: أسواق النفط العالمية لديها ما يكفي من الموارد المتاحة لتحقيق التوازن حال حدوث توقف أكبر.

ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات الأسبوع على خلفية الهجوم الذي شنه المسلحون الحوثيون في اليمن على منشآت نفطية في السعودية باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

توقع خبراء أنه ربما يصعد سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستعد السعودية طاقتها الإنتاجية الكاملة من النفط، بحسب رويترز.

تراجع

قلصت عقود النفط بعضًا من مكاسبها السابقة خلال تداولات اليوم الأربعاء بسبب التصريحات التي صدرت من الجانب السعودي والتي تشير إلى أن عودة الإنتاج النفطي الكامل سيعود نهاية الشهر الجاري.

تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط لتصل للمستوى 58.92 دولارا للبرميل كما هبطت عقود برنت لتستقر قرابة مستويات 64.55 دولارا للبرميل.

تفاؤل سعودي

صرح وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء "أن السعودية سوف تستعيد كامل الطاقة الإنتاجية هذا الشهر لتلبية احتياجات المستهلكين"، مؤكدا أن سوق النفط السعودي سوف يعود للعمل بكامل طاقته في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

عبد العزيز بن سلمان: "أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية بسرعة"، معتبرا الهجوم على منشآت النفط السعودي هجوما على جميع دول العالم.

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