لبنان: إضراب في محطات الوقود احتجاجا على نقص الدولار

أعلن مالكو محطات الوقود في لبنان إضرابا عاما، الأربعاء، احتجاجا على إخفاق الحكومة في توفير الدولار.

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شركات توزيع المحروقات أعلنت أنها ستنظم إضرابا عاما في قطاع النفط، الأربعاء، في جميع المناطق بما فيها محطات البنزين.

ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أوضح لصحيفة "النهار" اللبنانية أن سبب الإضراب يعود إلى تعثر حصول شركات توزيع المحروقات على الدولار بالسعر الرسمي المعمول به في مصرف لبنان.

تقول شركات بيع الوقود إن البنوك المحلية تفتقر إلى العملة الصعبة التي تحتاجها، مما يجبرها على شراء الدولار من دور الصرافة بسعر أعلى من سعر الصرف الثابت البالغ 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

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