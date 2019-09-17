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اقتصاد|لبنان

لبنان: إضراب في محطات الوقود احتجاجا على نقص الدولار

40% فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع
40% فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع
17/9/2019

أعلن مالكو محطات الوقود في لبنان إضرابا عاما، الأربعاء، احتجاجا على إخفاق الحكومة في توفير الدولار.

التفاصيل
  • شركات توزيع المحروقات أعلنت أنها ستنظم إضرابا عاما في قطاع النفط، الأربعاء، في جميع المناطق بما فيها محطات البنزين.
  • ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أوضح لصحيفة "النهار" اللبنانية أن سبب الإضراب يعود إلى تعثر حصول شركات توزيع المحروقات على الدولار بالسعر الرسمي المعمول به في مصرف لبنان.
  • تقول شركات بيع الوقود إن البنوك المحلية تفتقر إلى العملة الصعبة التي تحتاجها، مما يجبرها على شراء الدولار من دور الصرافة بسعر أعلى من سعر الصرف الثابت البالغ 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار.
خلفية
  • الأزمة تأتي بينما يحاول لبنان تخفيض العجز المالي وإدارة الديون المتزايدة لإطلاق مليارات الدولارات من القروض والمنح الدولية لتعزيز اقتصاده الراكد.
  • اقترح المسؤولون بعض تدابير الإصلاح والضرائب الإضافية وخفض الإعانات لتوليد الإيرادات وخفض الإنفاق، ومعظمها يتعلق بخدمة الديون والرواتب.
المصدر : بلومبرغ + وسائل إعلام لبنانية
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