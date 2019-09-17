رويترز: أرامكو السعودية تؤجل شحنات نفط مقررة للصين

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول صيني رفيع بقطاع النفط، أن أرامكو السعودية أخطرت شركة النفط الصينية (بتروتشاينا)، اليوم الثلاثاء، بتأجيل شحنات النفط المقررة الشهر المقبل لنحو 10 أيام.
10 أيام تأجيل
- المصدر: شركة النفط الحكومية السعودية ستظل تورد نفس درجات وكميات الخام الخفيف المطلوبة لمخصصات أكتوبر/ تشرين الأول.
- المصدر: شركة التكرير الحكومية الصينية أُبلغت أيضًا بأن تحميلات سبتمبر/أيلول من شحنات الخام الخفيف ستُستبدل بدرجات أثقل دون تغيير في الكميات أو تأجيلات.
- المصدر: مواعيد التحميل والكميات الخاصة بشحنات سبتمبر وشيكة للغاية بما لا يتيح تعديلها، إذ إن أرامكو ربما ما زالت تقيم الأضرار التي لحقت بمنشأتيها.
ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر
- وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن ارتفاع أسعار النفط العالمية يوم الاثنين كان متوقعًا، لأن الأسعار تأخذ في الحسبان الضبابية والمخاطر.
- الوزير: الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية. أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية".
خلفيات
- السبت الماضي، هاجمت طائرات مسيرة مصفاتي نفط بقيق وهجرة خريص التابعتين لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو شرقي المملكة.
- شركة أرامكو قالت إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميًا. ولم تقدم الشركة إطارًا زمنيًا لاستئناف الإنتاج بالكامل.
- شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات قالت إنه بجانب النفط، عطلت الهجمات 18% من إنتاج الغاز الطبيعي و50% من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في السعودية.
- الهجوم أدى إلى صعود أسعار النفط، أمس الإثنين، بما يزيد عن 19%، وبعدما توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية.
- خام برنت سجل، أمس الإثنين، أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية حرب الخليج في عام 1991.
- أرامكو لجأت لاستيراد المنتجات النفطية المكررة، وطلبت منتجات نفط للتسليم الفوري عقب هجمات السبت، وقالت أرامكو إن إنتاجها من النفط قد يتعطل لعدة أشهر.
- الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم.