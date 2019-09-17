تأثير توقف إنتاج النفط السعودي على أسواق الخام والمنتجات

أدى الهجوم على منشآت نفطية سعودية، السبت الماضي، إلى توقف إنتاج نحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا من الخام، ودفع الأسعار العالمية إلى الصعود بشكل حاد.

التفاصيل

ربما يؤدي توقف الإنتاج لفترة طويلة – يتجاوز بالمستويات الحالية خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية – إلى ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين.

تسببت الهجمات في تضرر معمل المعالجة الرئيسي في بقيق، والتي تعالج الخام المستخرج من حقول الغوار والشيبة وخريص، التي تنتج الخام العربي الخفيف أو العربي الخفيف جدا.

وكالة رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين إن العودة إلى مستويات الإنتاج العادية قد تستغرق شهورا.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المعروض النفطي للمملكة عاد بالكامل.

الوزير ذكر أن السعودية استعادت 50 في المئة من الإنتاج النفطي الذي خسرته بسبب الهجمات، وأن الإنتاج النفطي سيعود إلى طبيعته بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

ابن سلمان قال إن الإنتاج النفطي سيبلغ 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر/ أيلول الجاري على أن يصل إلى 12 مليونا بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

الوزير أشار إلى أن أرامكو ستفي بحاجة عملائها من خلال المخزون الاستراتيجي لها.

أسعار النفط العالمية تراجعت بأكثر من 6.5 بالمئة بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

أضرار هجمات أرامكو

الهجوم على منشآت النفط السعودية أضر بالطاقة التكريرية للمملكة، لكن مدى الضرر مازال غير معروف.

اضطرت مصفتان على الأقل لخفض طاقة التشغيل.

أثر الهجوم على أسواق الخام والمنتجات بحسب وكالة رويترز

الخام

شركة روسنفت الروسية المُنتجة للنفط قالت إنها بحثت مع الحكومة الهندية احتمال زيادة إمدادات النفط الروسية في ضوء الهجمات على البنية التحتية النفطية في السعودية.

قالت شركة بتروتشاينا إن شحنات الخام الخفيف لشهر أكتوبر/ تشرين الأول ستتأجل لمدة عشرة أيام.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة إن 6 شركات تكرير آسيوية، منهما شركتان في الهند، ستتلقى كامل الكميات المخصصة لها من النفط الخام السعودي في أكتوبر/ تشرين الأول.

قالت السعودية إنها ستواصل صادراتها المعتادة هذا الأسبوع عن طريق السحب من المخزون، لكن تسليم بعض الشحنات تعطل.

عدة مصادر تجارية قالت إنه تم الطلب من مشترين للخام السعودي أن يتسلموا خامات أثقل. ويشمل ذلك شحنات لشركة النفط الهندية وبتروتشاينا في سبتمبر/ أيلول الجاري.

المملكة اضطرت لإغلاق خط أنابيب يصل إلى البحرين. وينقل الخط ما بين 220 ألف إلى 230 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف إلى مصفاة سترة التي تبلغ طاقتها 267 ألف برميل يوميا.

شركة النفط الحكومية البحرينية تسارع لتدبير السفن لنقل نحو مليوني برميل من الخام من ميناء رأس تنورة السعودي إلى مصفاتها.

المنتجات المكررة

وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر إن أرامكو السعودية سترجئ إعلان تخصيص شحنات غاز البترول المسال لشهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 18 سبتمبر/ أيلول بدلا من 16 منه. وتحتل الصين واليابان وكوريا الجنوبية المراكز الثلاثة الأولى بين المستوردين في آسيا.

أرامكو السعودية للتجارة استعلمت عن شراء ديزل للتسليم الفوري، وتعد السعودية مُصدرا للديزل في الظروف العادية.

رويترز قالت إن ناقلتي منتجات نفطية على الأقل، كان من المقرر تحميلهما في ميناء الجبيل السعودي بين منتصف وأواخر سبتمبر/ أيلول، غيرتا اتجاههما.

العمليات في مصفاتي ساسرف وبترورابغ للنفط والبتروكيماويات تقلصت بما يصل إلى 40 في المئة.

الاحتياطيات الاستراتيجية